Quem será o substituto de Endrick no Palmeiras? Saiba o que Abel Ferreira planeja

Endrick encerrou nesta quinta-feira sua trajetória no Palmeiras. O atacante, tido como a maior promessa do futebol brasileiro desde Neymar, está de malas prontas para o Real Madrid. Antes, porém, defenderá a seleção em jogos amistosos e na Copa América, que será disputada nos Estados Unidos. O fim de ciclo no clube alviverde deixa dúvidas sobre como a equipe se reencontrará sem a presença do atleta.

A boa notícia para o Palmeiras é que nos jogos em que Endrick não atuou – seja por lesão, convocação, opção técnica ou suspensão – o time teve um aproveitamento ainda mais alto (76,3% ante 62,2%) e uma média de gols por partida melhor do que com ele em campo (1,77 contra 1,65). Isso não significa que o jovem não foi importante para o clube, mas que há meios de se obter bons resultados mesmo sem sua presença.

“Ninguém vai substituir esse jogador (Endrick). Agora tenho que arranjar soluções, como quando vão para a seleção. É a minha função. Difícil substituir o Endrick, vamos valorizar nossos jogadores e olhar para fora. Temos o Rony e o López… Por isso é importante ter um plantel equilibrado. Se não for com a experiência, vamos com a juventude”, analisou o técnico Abel Ferreira.

Endrick foi preterido por Abel ao longo de praticamente toda a temporada de 2023. Apenas depois da eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores é que o treinador voltou a utilizá-lo com mais frequência. A maneira como o atacante reagiu e mostrou liderança para ajudar a equipe a ser campeã brasileira evidenciou as qualidades do jogador, que prontamente foi convocado para defender a seleção principal.

Com a ascensão de Flaco López no início de 2024 e a ausência de Endrick por causa da participação no desastroso Pré-Olímpico da Venezuela, o jovem atacante voltou ao Palmeiras e passou a ser mais sacrificado em posições pouco agradáveis ao seu estilo. A obrigação de acompanhar a marcação pelas laterais tirou o brilho do jogador. O fato chamou a atenção de jornais espanhóis. O As criticou Abel Ferreira pela escolha.

Mesmo sem Endrick, Abel tem diversas opções no ataque. Flaco López e Rony podem fazer a vez de centroavante, enquanto Dudu, que deve retornar em breve, Luís Guilherme, Estêvão e Lázaro atuam mais pelos flancos. O problema maior é a lesão no joelho de Bruno Rodrigues, que seria reforço para as duas posições.

Nos primeiros dias de julho, o Palmeiras já contará com a principal contratação da temporada. O meia-atacante Felipe Anderson, ex-Lazio, terá um período de férias em junho e se apresenta na Academia de Futebol no mês seguinte para iniciar sua preparação.

Felipe Anderson tem 31 anos e está habituado a jogar mais pelo lado direito do ataque. Essa posição também é compartilhada por Estêvão. O garoto de 17 anos é apontado como a nova estrela do time e deve representar a maior venda da história do futebol brasileiro para um clube europeu. Há negociações em andamento com o Chelsea, de Londres, que podem ser sacramentadas em mais de R$ 360 milhões. Luís Guilherme, de 18, também é alvo do exterior. Juntos com Endrick, os garotos podem render mais de R$ 1 bilhão para o Palmeiras.

“(Luís Guilherme e Estêvão) Precisam da maturidade competitiva que ainda não têm. Com eles em campo, ganhamos em algumas coisas e perdemos em outras. Não há dúvida da qualidade que têm. Fico muito feliz por pertencer a uma equipe jovem, que forma jogadores e briga por ser campeã”, disse o técnico Abel Ferreira.

Dessa forma, Abel terá de repensar a forma de o Palmeiras jogar. O melhor desempenho do clube foi quando atuou com três atacantes e três meias (dois volantes e um armador), mas o português gosta do sistema com três zagueiros e pode voltar a utilizá-lo.

Não está descartada a ida do Palmeiras ao mercado para buscar um substituto para Endrick. No início da temporada, Abel revelou quais posições eram carentes e precisavam de reforços. Essas pendências seguem em vigor. O treinador gostaria de contar com um centroavante experiente, um meia para substituir Veiga eventualmente e um zagueiro canhoto. O clube sondou a situação de Willian José, que está no espanhol Bétis, e demonstrou interesse no uruguaio Luciano Rodríguez, do Liverpool-URU.