Quem são os surfistas de onda gigantes que estão resgatando pessoas no RS

Da Redação 07/05/2024 - 16:33

Pedro Scooby e outros surfistas de ondas gigantes e medalhistas mundiais chegaram no Rio Grande do Sul na segunda, 6, para ajudar no resgate de pessoas ilhadas após enchentes causadas por chuvas naquela região. Os atletas viajaram 18 horas e levaram algumas motos aquáticas.

Nas redes sociais, eles tem compartilhado vídeos e imagens da crítica situação do estado. Pela manhã, nesta terça-feira, compartilharam que encontraram alguns jacarés na cidade de Eldorado do Sul.

Além do ex-marido de Luana Piovani, estão presentes: Ian Cosenza, Iankel Noronha, Fabiano Tissot, Danillo Simplicio, Willyam Santana, Felipe Cesarano, Michelle Des Bouillons e Lucas Chumbo.