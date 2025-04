Quem são os sete brasileiros que votarão no Conclave

Sete brasileiros estão entre os 120 cardeais que vão definir o novo Papa nos próximos dias, após a morte de Francisco nesta segunda-feira, 21. Eles já foram acionados pelo Vaticano e devem chegar à Itália ainda nesta semana.

Dos sete, um é visto como um dos concorrentes pela cadeira mais alta da Igreja Católica. Arcebispo de Salvador, Sérgio Rocha foi colocado pela imprensa internacional como um dos possíveis candidatos, mas corre por fora na disputa.

Rocha é membro do “Conselho dos 9”, grupo que orientava Francisco em decisões importantes da Igreja Católica. O cardeal era o brasileiro mais próximo do pontífice.

Outro que terá peso na votação é o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer, que esteve entre os cotados para o conclave de 2013. Na época, Scherer recebeu quatro votos, deixando a disputa ainda na primeira fase das votações. Esse será o segundo conclave que o arcebispo paulistano participará.

A lista ainda conta com Dom João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, que também esteve presente no conclave de Francisco.

Dos oito cardeais brasileiros, apenas um não terá direito a voto. O arcebispo emérito de Aparecida (SP), Dom Raymundo Damasceno Assis não está na lista de votantes deste conclave. Participante dos conclaves de Bento XVI e Francisco tem 88 anos e passou da idade limite para participar da votação. De acordo com as regras do Vaticano, os eleitores devem ter menos de 80 anos no dia da morte do Papa.

Veja a lista de brasileiros no conclave

Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo (75 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI, em 2017.

Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro (74 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2014.

Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo de Brasília (57 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.

Dom Leonardo Ulrich Steiner, Arquidiocese de Manaus (74 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.

Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil (65 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2022.

Dom Jaime Spengler – Arcebispo de Porto Alegre (64 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Francisco, em 2024.

Dom João Braz de Aviz, Arcebispo emérito de Brasília (77 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI, em 2012.

Dom Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo emérito de Aparecida (88 anos) – Nomeado cardeal pelo papa Bento XVI, em 2010.

Como será o conclave

Atualmente, 135 cardeais podem escolher o novo Papa, mas o Vaticano impõe um limite de 120 cardeais votantes no dia no conclave. Ou seja, 15 devem deixar de ir, seja por impossibilidade de mobilidade ou motivos pessoais.

Eles participarão de reuniões preparatórias e, em seguida, devem seguir para a Capela Sistina para a votação. São necessários dois terços dos votantes para o novo Papa ser eleito.

Morte de Francisco

Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. De acordo com o Vaticano, o Santo Padre foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e uma insuficiência cardíaca.

Francisco assumiu o comando da Igreja Católica em 2013, após a renúncia de Bento XVI. Teve sua gestão moldada no progressismo, com diálogos com a comunidade LGBTQIAP+, além de proximidade com os fiéis.

Por tradição, o funeral do líder da Igreja Católica ocorre na Basílica de São Pedro, com o corpo do religioso sendo exposto para visitação e oração dos fiéis. Ele, entretanto, desejou que sua cerimônia fosse simples, sem pompas.

Francisco renunciou a uma prática secular, segundo a qual o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho. Em vez disso, Francisco será enterrado em um único caixão de madeira revestido de zinco.

O uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o “velório”, como aconteceu com os pontífices anteriores, também foi abolido. Os fiéis serão convidados a prestar suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.

Francisco será enterrado na Igreja de Santa Maria Maior em Roma. Essa será a primeira vez, em ao menos um século, em que um Papa não é enterrado na Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas.