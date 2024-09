Saiba quem são os padrinhos de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 7:29 Para compartilhar:

José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe que nasceu no domingo, 8, já tem os seus padrinhos escolhidos. Monyque Isabella, irmã do cantor, foi escolhida para ser madrinha pelos pais do recém-nascido.

Na noite da terça-feira, 9, ela compartilhou a notícia em suas redes sociais. “Melhor presente que eu poderia ganhar! Sua madrinha já te amava antes de te conhecer, agora mais ainda. Que Deus te proteja e guie seus passos. Te amo Josézin”, escreveu.

O assessor de Virginia, Hebert Gomes, foi escolhido para ser o padrinho de José Leonardo. Ele mora com a família em Goiânia e celebrou a novidade em seu Instagram. “Que dádiva de Deus ter sido escolhido para ser seu padrinho, te amo pituco”.

Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano. A família vive em uma mansão em Goiânia, Goiás.

O casal anunciou a gravidez em janeiro por meio de uma publicação no Instagram. “Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes”, escreveu Virginia na legenda de um carrossel de fotos.