Quem são os brasileiros condenados por atos de 8/1 presos na Argentina

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2024 - 11:10 Para compartilhar:

A Justiça argentina ordenou a prisão de 61 brasileiros que estão no país e foragidos no Brasil. Eles foram condenados por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. De acordo com a polícia da província de Buenos Aires, duas pessoas já foram presas.

A decisão foi tomada após a primeira prisão, de Joelton Gusmão de Oliveira, 47, que ocorreu na cidade de La Plata. O segundo detido foi Rodrigo Ramalho Moro de Freitas, 34, também na capital provincial.

O juiz argentino Daniel Rafecas emitiu a ordem a pedido do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Esses brasileiros possuem “condenações com sentença definitiva a penas de prisão efetiva”.

+ Argentina manda prender brasileiros foragidos do 8 de janeiro; dois já foram capturados

Quem são os brasileiros detidos?

Rodrigo de Freitas Moro Ramalho residia em Marília (SP) e estava cumprindo medidas cautelares, quando a polícia brasileira perdeu o sinal da tornozeleira eletrônica.

Ele foi condenado a mais de 14 anos de prisão pelos seguintes crimes: abolição violenta do estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado e dano qualificado de deterioração de patrimônio tombado.

Joelton Gusmão de Oliveira foi condenado a 17 anos de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio e associação criminosa armada.

O morador de Vitória da Conquista (BA) foi preso em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, mas liberado para cumprir medidas cautelares.

O site ISTOÉ não conseguiu contato com a defesa dos brasileiros até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

A reportagem conta com informações da AFP e Clarín.