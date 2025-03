Quem são as vítimas de queda de avião no litoral de São Paulo

O piloto Matheus Henrique Gomes de Toledo, de 25 anos, morreu após a queda de um avião de pequeno porte na Rua Mogi das Cruzes, próximo à aldeia indígena Porungal, na divisa entre Peruíbe e Itanhaém, no litoral de São Paulo. O acidente, que ocorreu na tarde de domingo, 9, também deixou o aluno de voo Rodrigo do Nascimento Silva, 22, ferido.

Conforme a Rede VOA, concessionária do Aeroporto de Itanhaém, a aeronave realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta às 17h42.

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o Aeroclube de Itanhaém manifestou “profundo pesar pelo falecimento de nosso instrutor de voo e amigo Matheus Gomes”. “Neste momento de tristeza e dor, enviamos nossas condolências a todos os familiares e amigos. Perdemos não somente um excelente profissional, mas também um ótimo amigo que deixa um grande legado de uma personalidade brilhante”, completou.

Já o aluno de voo Rodrigo Nascimento ficou preso entre as ferragens da aeronave, mas foi socorrido com vida. Ele segue internado no Hospital Regional Jorge Rossmann, de Itanhaém.

A aeronave envolvida no acidente é um Cessna Aircraft 150J, matrícula PT-AKY, de propriedade do piloto Jefferson dos Santos Morales e operada pelo Aeroclube de Itanhaém.

Em nota à IstoÉ, a Polícia Civil informou que está investigando o acidente. “O caso foi registrado como abuso na prática da aviação pela Delegacia de Peruíbe, que solicitou perícia ao local”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.