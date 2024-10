Quem são as pessoas mais ricas dos EUA? Veja ranking

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2024 - 7:34 Para compartilhar:

A Forbes divulgou na última terça-feira, 1°, a lista Forbes 400, com as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Segundo a publicação, a fortuna acumulada deles é de US$ 5,4 trilhões (R$ 29 trilhões), um acréscimo de US$ 1 trilhão (R$ 5 trilhões) em relação a 2023.

Pelo recorte da revista, para entrar no clube dos super-ricos norte-americanos é necessário ter patrimônio mínimo de US$ 3,3 bilhões (R$ 18 bilhões). A Forbes aponta que, dos 400, apenas 12 pessoas possuem fortunas superiores a US$ 100 bilhões (R$ 546 bilhões).

Nove dos 10 mais ricos dos EUA atuam no setor de tecnologia. O mais jovem do grupo é Mark Zuckerberg, com 40 anos de idade. Já o mais velho é Warren Buffett, com 94 anos. Veja a lista abaixo, com dados sobre as fortunas atualizados na última sexta-feira, 4.

Sobe e desce

Em relação à classificação divulgada na terça-feira pela Forbes, a posição dos bilionários na lista mudou, de acordo com o ranking em tempo real da própria revista.

Elon Musk, por exemplo, figurava na lista com US$ 244 bilhões, fortuna que na última sexta-feira chegou a US$ 263,5 bilhões. Outro caso é de Warren Buffet, que aparecia com US$ 150 bilhões e, na sexta, tinha US$ 143,3 bilhões.

A evolução da fortuna de Larry Ellison, de US$ 175 bilhões para US$ 206 bilhões na sexta-feira fez com que ele passasse de 4º na lista para 2º.