Quem são as personalidades brasileiras mais seguidas nas redes sociais?

Os famosos aproveitam a visibilidade nas redes sociais para alavancar ainda mais a carreira. Cantores e cantoras, atores e atrizes, e até jogadores de futebol fazem muito sucesso entre seus milhares de seguidores.

Veja quais são os famosos mais seguidos nas redes sociais:

Maisa Silva

A apresentadora Maisa Silva é uma das pessoas mais seguidas no Instagram. Ela conta com mais de 38,1 milhões de seguidores na rede social.

Larissa Manoela

Larissa Manoela é seguida por 38,9 milhões de pessoas no Instagram. A popularidade da atriz é tanta, que ela recentemente lançou sua própria operadora de celular, chamada “LariCel”.

Gusttavo Lima

Ex-marido de Andressa Suita, Gusttavo Lima possui 40 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. Recentemente, ele se tornou o cantor brasileiro mais seguido na rede social.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, ex de Neymar Jr., já possui 40,7 milhões de seguidores no Instagram, ocupando o sétimo lugar dos brasileiros mais influentes e seguidos da rede social.

Tata Werneck

Tata Werneck, que é mamãe de Clara Maria, fruto de seu relacionamento com Rafa Vitti, é seguida por 47,7 milhões de pessoas no Instagram. Recentemente, ela viralizou na rede social ao compartilhar um dos últimos trabalhos de Paulo Gustavo antes de sua morte em maio de 2021. “Aplaudam de pé esse grande homem!”, disse ela na legenda da publicação.

Marcelo Vieira Jr.

Atualmente, o jogador do Real Madrid, Marcelo Vieira Júnior, possui 48 milhões de seguidores no Instagram. Marcelo é um dos maiores jogadores da história do clube espanhol.

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes também está na lista dos brasileiros mais seguidos do Instagram, com impressionantes 52,6 milhões de seguidores. Atualmente, o humorista está sumido da rede social, desde a morte de seu primogênito, João Miguel, que nasceu de um parto prematuro e não resistiu.

Anitta

A cantora Anitta não poderia estar de fora da lista, com seus 54,5 milhões de seguidores. Recentemente, Anitta apareceu na lista de lideranças emergentes da revista norte-americana Time, a Time 100 Next 2021.

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldo de Assis Moreira, conhecido como Ronaldinho Gaúcho, é a segunda personalidade brasileira mais seguida do Instagram, com 56 milhões de seguidores na rede social.

Neymar Jr.

Com 153 milhões de seguidores, Neymar Jr. é o brasileiro mais seguido do Instagram. O craque é, inclusive, o único brasileiro a integrar a lista das 50 pessoas mais seguidas da rede social, em 17º lugar. Não é pouca coisa, né?

