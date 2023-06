Quem são as influenciadoras que receberam entre R$ 5 mil e R$ 92 mil do governo Bolsonaro?

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 6:50 Compartilhe

Na última quinta-feira (16), a notícia de que algumas influenciadoras digitais receberam dinheiro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chocou internautas. O fato, que ocorreu em 2019, foi apurado pelo “Metrópoles”, com informações da LAI (Lei de Acesso à Informação).

Para participar de uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, 10 influencers receberam valores entre R$ 5,9 mil e R$ 92 mil, totalizando R$ 450 mil por 55 stories no Instagram. Saiba quem são elas a seguir:

Andressa Suita

Esposa do cantor Gusttavo Lima, que já declarou apoio a Bolsonaro, Andressa Suita tem 15,3 milhões de seguidores no Instagram. Ela recebeu R$ 70 mil para publicar sete stories na rede social.

Fabiola Melo

Fabiola Melo é uma influenciadora cristã com 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Em 2018, ela declarou ter votado em Bolsonaro.

Nos stories da rede social, ela publicou um vídeo, além de um vídeo no YouTube, pelo valor de R$ 42,9 mil em 2019.

Flávia Pavanelli

Youtuber desde 2013 e atriz do SBT, Flávia Pavanelli é seguida por 19,3 milhões de pessoas no Instagram, onde compartilha conteúdos de lifestyle e moda.

Ela também recebeu R$ 42,9 mil do governo Bolsonaro, para publicar quatro stories no Instagram e dois tweets no Twitter.

Juliana Goes

Influenciadora com 1,1 milhão de seguidores no Instagram, Juliana Goes também é palestrante e especialista em bem-estar. Ela recebeu R$ 18.750 por sete stories no Instagram em 2019.

Em nota ao “Metrópoles”, a influenciadora afirmou que o combate à violência contra a mulher é uma de suas pautas.

Mari Maria

Mari Maria ficou conhecida por suas habilidades com maquiagem em meados de 2013. Atualmente, ela tem 21 milhões de seguidores no Instagram e é dona da sua própria marca de cosméticos.

À ela, foi paga a quantia de R$ 48,6 mil por quatro stories e um vídeo no YouTube.

Mariana Felício

Além de ex-BBB, Mariana Felício é apresentadora da Band e tem 744 mil seguidores no Instagram. Ela recebeu R$ 5,952,40 por sete stories na rede social.

Niina Secrets

Outro fenômeno da maquiagem, Niina Secrets tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram e também é proprietária de uma marca de maquiagem. Ela recebeu R$ 35 mil por sete stories.

Taciele Alcolea

Influenciadora com 5,8 milhões de seguidores no Instagram, Taciele Alcolea recebeu R$ 64,3 mil para publicar quatro stories e um vídeo no YouTube.

Em nota, Alcolea pontuou que teria recebido uma quantidade menor do que a informada, e se isentou de relações político-partidárias.

Thais Fersoza

Esposa de Michel Teló, Thais Fersoza tem 15 milhões de seguidores no Instagram. Dentre todas, ela foi a influenciadora que recebeu a maior quantia de dinheiro: foram R$ 92 mil por sete stories.





Ao “Metrópoles”, a assessoria de Fersoza afirmou que a influenciadora aceitou participar da campanha por se tratar de uma ação de alerta à violência contra a mulher.

Shantal Verdelho

Casada com Mateus Verdelho, Shantal Verdelho tem 1,6 milhão de seguidores no Instagram. Em 2019, à ela, foi paga a quantia de R$ 28,6 mil por sete stories.

Sua assessoria, no entanto, alegou que foram pagos R$ 20 mil, e reiterou que a influenciadora foi contratada como “uma prestadora de serviços sem filiação político-partidária”.

