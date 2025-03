Quem são as cinco mulheres mais ricas da Europa?

A mulher mais rica da Europa é a francesa Francoise Bettencourt Meyers, de 71 anos, neta do fundador da L’Oréal. Ela tem patrimônio estimado em US$ 76 bilhões, segundo dados da revista Forbes. Recentemente, Françoise anunciou a sua aposentadoria dos negócios, que deve ser concretizada ainda neste ano.

Francoise aparece como a 20ª pessoa mais rica do mundo no ranking geral da revista, que monitora em tempo real a fortuna dos bilionários. No ranking mundial que considera apenas as mulheres, ela aparece em 2º lugar, ficando atrás da americana Alice Walton, herdeira do Walmart, que tem fortuna de US$ 107,5 bilhões.

Na lista das cinco mulheres mais ricas da Europa, há bilionárias de diversos setores, como beleza, turismo, indústria automobilística, farmacêutico, finanças e telecomunicações. Veja o ranking a seguir.

1. Francoise Bettencourt Meyers

Fortuna: US$ 76 bilhões

Idade: 71

País: França

Herdeira da L’Oréal, Francoise Bettencourt Meyers se tornou a principal acionista da empresa após a morte de sua mãe em 2017. Atua no conselho desde 1997 e lidera a fundação filantrópica da família, contribuindo significativamente para a restauração da Catedral de Notre-Dame, em Paris.

2. Rafaela Aponte-Diamant

Fortuna: US$ 38,5 bilhões

Idade: 79

País: Suíça

Coproprietária da MSC, a maior companhia de navegação do mundo, Rafaela Aponte-Diamant construiu um império ao lado do marido Gianluigi desde 1970. Responsável pela decoração dos navios da MSC Cruzeiros, ela ajudou a expandir a empresa para além do transporte marítimo.

3. Susanne Klatten

Fortuna: US$ 23,3 bilhões

Idade: 62

País: Alemanha

Detentora de 19% da BMW e herdeira da Altana AG, Susanne Klatten é uma economista com MBA que transformou a empresa de seu avô em uma líder farmacêutica/química. Também investe em tecnologia de segurança de dados e materiais de carbono.

4. Renata Kellnerova

Fortuna: US$ 17,3 bilhões

Idade: 57

País: República Checa

Viúva de Petr Kellner, Renata Kellnerova controla o PPF Group, conglomerado com interesses variados. Preside a Fundação da Família Kellner, focada em educação, mantendo o legado de seu marido após sua morte em 2021.

5. Beate Heister

Fortuna: US$ 14,7 bilhões

Idade: 74

País: Alemanha

Filha do cofundador da Aldi, Karl Albrecht Sr., Beate Heister herdou uma parte significativa do império de supermercados. A Aldi, conhecida por suas operações eficientes e preços baixos, foi dividida entre seu pai e tio, expandindo-se globalmente.