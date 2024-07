Quem quer o BC autônomo, é o mercado; inflação baixa para mim ‘é uma obsessão’, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 11:10 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a reivindicação de autonomia do Banco Central (BC) parte do “mercado” e defendeu a prerrogativa dos presidentes da República de indicar os presidentes da instituição. A declaração ocorreu em entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana, na Bahia, nesta segunda-feira, 1.

“Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado”, disse o presidente. Na sequência, Lula voltou a dizer que teve um Banco Central “independente” com o comando de Henrique Meirelles nos anos 2000. O presidente também criticou novamente a manutenção da taxa de juros em 10,5%.

“O que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto neste momento. A taxa Selic a 10,50% está exagerada”, afirmou.

Lula também declarou que “a inflação está controlada” para argumentar que os juros deveriam estar mais baixos. “A inflação baixa para mim não é um desejo, é uma obsessão”, disse.

O petista também voltou a associar o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O Banco Central tem que ser de uma pessoa que seja indicada pelo presidente. Como é que pode um presidente da República ganhar as eleições e depois não poder indicar o presidente do Banco Central? Eu estou há dois anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Então, não é correto”, reclamou.

Lula acrescentou: “O que não dá é o cidadão ter um mandato e ser mais importante do que o presidente da República. É isso o que está equivocado”.

Na sequência, o presidente disse ter “paciência” para “esperar a hora” de indicar um novo presidente do Banco Central. Em 2024, Campos Neto encerra o seu mandato, o que abre a possibilidade de Lula indicar um substituto.

“Vamos ver se a gente consegue, com a maior autonomia possível e decência política das pessoas, ter um presidente do Banco Central que olhe o Brasil como ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala”, afirmou.