'Quem quer dinheiro?', 'Vai pra lá...': relembre os bordões criados por Silvio Santos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2024 - 14:39 Para compartilhar:

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos de idade, e não só teve uma vida de sucesso na TV, como também eternizou expressões e bordões, que são lembrados por todos que assistiam aos seus programas até hoje.

“Quem quer dinheiro?” é uma delas. O apresentador fazia a pergunta quando interagia com a plateia, tirando do bolso notas de dinheiro, dobradas como aviõezinhos de papel e os jogava para o alto. O público, então, iniciava uma “guerra” para tentar pegar as notas que caíam no chão.

+ Famosos lamentam a morte de Silvio Santos

+ Políticos e autoridades lamentam morte de Silvio Santos; veja repercussão

Confira abaixo outras frases ditas pelo comunicador:

“É namoro ou amizade?” – Silvio fazia a pergunta feita no programa “Em Nome do Amor”, nos anos 1990, para os pretendentes que buscam uma namorada ou namorado.

– Silvio fazia a pergunta feita no programa “Em Nome do Amor”, nos anos 1990, para os pretendentes que buscam uma namorada ou namorado. “Ma-ôe!” – O bordão foi criado como uma saudação de Silvio Santos e, com sua repercussão, virou uma expressão na boca dos humoristas e imitadores do apresentador.

– O bordão foi criado como uma saudação de Silvio Santos e, com sua repercussão, virou uma expressão na boca dos humoristas e imitadores do apresentador. “No duro?” – Silvio fazia a famigerada pergunta quando queria ter certeza de alguma informação que o entrevistado compartilhava com ele?

– Silvio fazia a famigerada pergunta quando queria ter certeza de alguma informação que o entrevistado compartilhava com ele? “Vai pra lá, vai pra lá” – o empresário repetia a frase toda vez que alguma colega de trabalho errava a resposta de um quiz e tinha que voltar para o seu lugar na plateia. Se popularizou tanto que o apresentador passou a falar também aos entrevistados, quando diziam algo que ele não concordava.

– o empresário repetia a frase toda vez que alguma colega de trabalho errava a resposta de um quiz e tinha que voltar para o seu lugar na plateia. Se popularizou tanto que o apresentador passou a falar também aos entrevistados, quando diziam algo que ele não concordava. “Qual é a música?” – a expressão marcou o game show de mesmo nome, que desafiava artistas e a adivinhar os nomes das músicas tocadas na atração.

– a expressão marcou o game show de mesmo nome, que desafiava artistas e a adivinhar os nomes das músicas tocadas na atração. “Minhas colegas de trabalho” – o apresentador se referia à plateia, formada sempre por mulheres.

– o apresentador se referia à plateia, formada sempre por mulheres. “Mas quem é que eu vou chamar? Quem?” – perguntava o dono do SBT enquanto percorria em torno da plateia para escolher alguém que iria participar de seus quadros.

– perguntava o dono do SBT enquanto percorria em torno da plateia para escolher alguém que iria participar de seus quadros. “Quer pedir ajuda aos universitários?” – Silvio eternizou a frase no extinto “Show do Milhão”, ao fazer a pergunta para quem não sabia uma das respostas feitas por ele na atração, que premiava com até R$ 1 milhão. O candidato poderia escolher estudantes de universidades para ajudar nas respostas.

– Silvio eternizou a frase no extinto “Show do Milhão”, ao fazer a pergunta para quem não sabia uma das respostas feitas por ele na atração, que premiava com até R$ 1 milhão. O candidato poderia escolher estudantes de universidades para ajudar nas respostas. “Está certo disso?” – a pergunta era uma sequência da frase anterior. O apresentador perguntava sempre antes de os participantes confirmarem suas respostas, pois se tivesse dúvida e a resposta estivesse errada, o candidato perdia dinheiro.

– a pergunta era uma sequência da frase anterior. O apresentador perguntava sempre antes de os participantes confirmarem suas respostas, pois se tivesse dúvida e a resposta estivesse errada, o candidato perdia dinheiro. “[…] Em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro” – Silvio Santos fazia questão de exaltar que o SBT premiava os participantes com barras de ouro que, segundo ele, compensava mais, pois o metal tem uma cotação determinada pela lei da oferta e da procura. Sendo assim, seu preço muda conforme o mercado.