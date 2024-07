Quem Kamala Harris poderá escolher como candidato à vice-presidente?

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2024 - 22:56 Para compartilhar:

Kamala Harris ainda não foi indicada pelo Partido Democrata como candidata presidencial às eleições de novembro após a desistência de Joe Biden, mas não tem nenhum rival que lhe faça sombra. Assim, a pergunta que fica é: quem ela escolheria como companheiro de chapa?

A escolha do aspirante a vice-presidente é feita com base em muitas variáveis: sua influência nos estados-chave para vencer as eleições ou no voto dos eleitores moderados ou das mulheres, assim como seu peso nas regiões desindustrializadas.

Quem poderia ser o escolhido? Nas últimas horas, alguns nomes vêm ganhando força:

– Josh Shapiro –

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, de 51 anos, ajudaria a levar os votos de seu estado para os democratas.

É um dos chamados estados-pêndulo, ou seja, que votam nos democratas ou nos republicanos segundo o contexto em que se desenvolvem as eleições.

Grande orador, este político de centro conseguiu derrotar em 2022 seu rival da direita radical, apoiado pelo republicano Donald Trump.

Antes disso, foi duas vezes procurador-geral da Pensilvânia e responsável por denunciar os abusos sexuais cometidos por sacerdotes católicos a milhares de crianças, além de processar o laboratório Purdue, considerado o gatilho da crise dos opioides.

– Mark Kelly –

Este ex-militar e ex-astronauta de 60 anos é senador por Arizona, outro estado-pêndulo em que Joe Biden venceu Trump por pequena margem em 2020.

Mark Kelly faz campanha a favor do controle de armas desde que sua esposa, a ex-congressista democrata Gabby Giffords, quase morreu em 2011, quando foi baleada à queima-roupa na cabeça.

– Andy Beshear –

O governador de Kentucky, de 46 anos, foi reeleito em novembro do ano passado fazendo campanha em defesa do direito ao aborto, contra um candidato apoiado por Trump.

O ex-presidente republicano, no entanto, ficou muito à frente de Joe Biden neste estado em 2016 e 2020.

Mas a figura moderada de Andy Beshear poderia ajudar os democratas a ganhar em outros estados onde o voto das classes média e trabalhadora branca é crucial. Os principais são Pensilvânia e Michigan, estados do “cinturão da ferrugem”, região do nordeste dos Estados Unidos marcada pelo declínio industrial.

Quando questionado nesta segunda-feira (22) no programa “Morning Joe”, da emissora MSNBC, sobre a possibilidade de ser companheiro de chapa de Kamala Harris, respondeu: “Se alguém lhe perguntar isso, você deve no mínimo ouvir.”

De passagem, também criticou JD Vance, escolhido por Trump como candidato à vice-presidência.

– Roy Cooper –

O governador da Carolina do Norte, de 67 anos, também comanda um estado-pêndulo, onde Biden perdeu para Trump por apenas um ponto percentual em 2020.

Eleito para cargos públicos neste estado da costa leste desde 1986, Roy Cooper é conhecido por nunca ter perdido uma eleição.

A presença deste democrata moderado poderia convencer os centristas a votarem no partido.

A proteção do direito ao aborto, um de seus cavalos de batalha, é um tema importante nestas eleições, dois anos depois de a Suprema Corte anular o direito federal das mulheres de interromper a gestação e deixar que cada estado legisle sobre essa matéria.

Cooper não quis responder nesta segunda a uma pergunta do programa “Morning Joe” sobre a possibilidade de ser escolhido como companheiro de chapa e pediu à audiência que mantenha o foco em Kamala Harris.

– Os outros –

Entre outros possíveis candidatos figuram a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, bem como seus colegas Gavin Newsom, da Califórnia; Wes Moore, de Maryland; JB Pritzker, de Illinois, e Tim Walz, de Minnesota.

Também aparecem o atual secretário de Transportes Pete Buttigieg, que foi pré-candidato à presidência em 2020, e o senador afro-americano da Geórgia, Raphael Warnock.