Quem foi o empresário Abilio Diniz

Morreu neste domingo, 18, o empresário Abilio Diniz morre aos 87 anos. Abilio dos Santos Diniz nasceu em São Paulo, e foi um dos grandes do nome do varejo e dos negócios no Brasil. Conhecido por manter uma vida ativa nos esportes e cuidadosa com a alimentação, ele estava internado há cerca de um mês na UTI.

O empresário deixou a esposa, a economista Geyze Marchesi, e os filhos Ana Maria, Adriana e Pedro Paulo, do primeiro casamento com Maria Auriluce Falleiros, em 1960; e Rafaela e Miguel, da segunda união, com Geyze, em 2004. João Paulo Diniz, também de seu primeiro casamento, morreu em 2022, aos 58 anos, após um infarto fulminante.

Com fortuna estimada em 2,7 bilhões de dólares em 2022, pela revista Forbes, Diniz formou-se na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e abriu mão de uma pós-graduação em Michigan, nos Estados Unidos, para abrir o primeiro Supermercado Pão de Açúcar, em 1959, junto com seu pai, o português Valentim Diniz. Era o pontapé inicial para um negócio que prosperou e se transformou em um império: desde a década de 1960 até junho de 2012, Diniz esteve à frente do maior grupo varejista da América Latina, o Grupo Pão de Açúcar. Dessa forma, tornou-se um dos maiores e mais influentes empresários do país.

Diniz seguiu trabalhando como empresário até o fim da vida, mas não estava mais vinculado ao Grupo Pão de Açúcar. Ele atuava como presidente do Conselho de Administração da Península Participações, fundada por pelo empresário em 2006, e era membro dos Conselhos de Administração do Grupo Carrefour e do Carrefour Brasil.

A empresa de investimentos Península Participações foi criada por ele para gerenciar os ativos da família Diniz, por meio da realização de investimentos privados e líquidos e também como uma tentativa de perpetuar a cultura empreendedora do fundador. O braço social da companhia, o Instituto Península, atua com projetos em educação e esporte, dois pilares que foram importantes na trajetória de Diniz.

Depois de completar 80 anos, Diniz também se dedicava a outros projetos mais pessoais, como o Plenae, que desenvolveu junto da esposa, Geyze. A plataforma foi criada pelo casal com o objetivo de disseminar práticas e hábitos de vida saudáveis e que levem a maior longevidade com qualidade para todos.

