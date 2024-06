Quem foi Michael Mosley, apresentador encontrado morto em ilha na Grécia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/06/2024 - 14:53 Para compartilhar:

O corpo do apresentador de televisão britânico Michael Mosley foi encontrado na manhã deste domingo, 9, na ilha de Simi, no leste do mar Egeu, na Grécia. Famoso por se tornar cobaia de experimentos extremos, o médico de 67 anos estava desaparecido desde quarta-feira, 5, após ter saído para uma caminhada.

“Estamos encontrando conforto no fato de que ele quase conseguiu. Ele fez uma escalada incrível, tomou a rota errada e desabou onde não podia ser facilmente visto pela extensa equipe de busca. Michael era um homem aventureiro, é parte do que o tornava tão especial”, lamentou sua esposa, Clare Bailey Mosley, em comunicado à “BBC”.

Quem foi Michael Mosley?

Injetar veneno de cobra no próprio sangue, introduzir tênias em seu sistema digestivo por seis semanas e autorizar a filmagem de seu exame de cólon foram alguns dos experimentos ao qual Mosley se submeteu voluntariamente. Além de ser colunista no “Daily Mail”, o médico fazia constantes participações em programas de rádio e televisão falando sobre temas como dietas e medicina.

Michael Mosley também ficou conhecido por se expor a gás lacrimogêneo e comer as pimentas mais fortes do mundo para um concurso.

O médico começou a carreira estudando Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Antes de se tornar médico, ele ainda trabalhou como banqueiro de investimentos por dois anos. Sua carreira na mídia começou em 1985, quando entrou na “BBC” como produtor assistente de programas de ciência.