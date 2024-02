Quem foi Luiza Trajano Donato? Fundadora do Magazine Luiza, que morreu aos 97 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 10:20 Para compartilhar:

Na madrugada desta segunda-feira, 12, morreu em Franca (SP) a fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, aos 97 anos. A informação inicialmente foi divulgada pela pela EPTV, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, e confirmada pela rede varejista.

Quem foi Luiza Trajano Donato?

Conhecida com “Tia Luiza”, ela nasceu no dia 20 de setembro de 1926, em meio a uma família de comerciantes. Vale destacar que era uma época em que as mulheres eram criadas para se dedicarem, exclusivamente, à casa e à família. No entanto, ela ousou ao batalhar para realizar o sonho de empreender.

Recém-casada com Pelegrino José Donato, seu companheiro de toda a vida, aos 31 anos ela investiu suas economias feitas ao longo de anos de trabalho no varejo para comprar seu próprio negócio.

A chamada Cristaleira, loja de presentes localizada no centro de Franca, mais tarde foi rebatizada pelos fregueses de Magazine Luiza, em homenagem àquela que era considerada a melhor vendedora da cidade. Desta maneira nascia o Magalu e o legado deixado por Luiza Trajano Donato. Atualmente, a rede conta com mais de 30 mil colaboradores.

“Tia Luiza tinha uma energia quase inesgotável para o trabalho. Não importava se a tarefa a ser feita era empacotar um produto ou descarregar um caminhão de mercadorias. Era uma vendedora apaixonada, que conhecia as necessidades, os gostos e as possibilidades de seus clientes. Cada um deles era e deveria ser tratado como alguém especial, como a razão de ser do negócio, afirma a Magazine Luiza, em nota divulgada à imprensa.

A rede relembrou quando Luiza deu as boas-vindas aos funcionários das primeiras 50 lojas abertas simultaneamente na cidade de São Paulo, em 2008.

“Quero pedir a vocês, como boa vendedora que fui, para sempre atender o freguês da melhor maneira possível, sem olhar se ele é branco, preto, pobre, rico, bonito ou feio. Atender com todo carinho, não importa se um esteja usando salto e outro chinelo de dedo. Atender com educação, não tapear o cliente, não mentir de jeito nenhum. Se vocês quiserem crescer na vida, sejam sempre sinceros e honestos.”

Como Luiza Trajano Donato não teve filhos, ela escolheu a sobrinha Luiza Helena Trajano, no início da década de 1990, para tomar conta dos negócios da família. Hoje, ela é presidente do Conselho de Administração da companhia.

Sob o novo comando, o Magazine Luiza tornou-se uma varejista nacional e de capital aberto.

