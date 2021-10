Quem foi Halyna Hutchins, diretora de fotografia morta por Alec Baldwin em acidente de set

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi morta acidentalmente pelo ator e produtor Alec Baldwin nesta última quinta-feira (21), tinha 42 anos e era nascida na Ucrânia. De acordo com seu site profissional, ela cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico. Ela estudou jornalismo na Universidade Nacional de Kiev, no seu país, e cinema, em Los Angeles, nos EUA. Hutchins chegou a trabalhar como jornalista investigativa em produções documentais na Europa.

Ela atuava como diretora de fotografia desde 2012 e já trabalhou em muitas produções de pequeno e médio porte ao longo da carreira, como curtas, produções para a TV e filmes em cargos como cineasta, diretora de fotografia, diretora, cameraman e até atriz. Ela atuou como diretora de fotografia em ‘Archenemy‘ (2020), ‘Blindfire‘ (2020) e ‘The Mad Hatter‘ (2021). Seu trabalho mais famoso foi ‘A Luv Tale: The Series’, exibida pla BET+ entre 2018 e 2021, e ‘Rust’ seria sua porta de entrada em grandes produções.

Em sua última publicação no Instagram, Hutchins compartilhou um vídeo andando a cavalo nos bastidores de ‘Rust‘. A legenda dizia: “Uma das vantagens de gravar um filme de velho-oeste é poder andar a cavalo no seu dia de folga”.

Instagram will load in the frontend.

Entenda o caso

A diretora morreu nesta quinta-feira (21) durante as gravações do filme ‘Rust’, no Novo México (EUA). Conforme informações da polícia local, o ator e produtor Alec Baldwin disparou uma arma de fogo cenográfica. O diretor do filme Joel Souza, 48, ficou ferido.

Ainda de acordo com as autoridades policiais, a cena contemplava o uso de uma pistola de apoio quando esta foi disparada. “Nós estamos tentando determinar que tipo de projétil foi usado na arma de fogo”, afirmou um representante da polícia local.

Hutchins foi transportada de helicóptero ao Hospital da Universidade de Novo México, onde foi declarada morta. Na trama do faroeste, Baldwin dá vida a um bandido e estava gravando uma cena em que descarregava uma arma de festim quando o acidente aconteceu.

Saiba mais