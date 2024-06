Quem foi Angela Bofill, cantora que morreu aos 70 anos?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2024 - 11:36 Para compartilhar:

A cantora americana Angela Bofill morreu aos 70 anos, na Califórnia (EUA). Ela ganhou destaque no fim dos anos 1970 com sucessos como I Try, Angel of the Night e This Time I’ll Be Sweeter.

A notícia foi dada nas redes sociais dela pelo empresário e amigo Rich Engel.

“Em nome da minha querida amiga Angie, estou triste em anunciar seu falecimento na manhã de 13 de junho”, escreveu Engel.

Descendente de cubanos e criada em Nova York, Bofill foi uma das vozes mais marcantes da soul music.

A cantora lançou 10 álbuns de estúdio e também forneceu vocais de apoio em discos de artistas como Diana Ross e Kirk Whalum. Ela foi indicada ao Hall da Fama das Compositoras Femininas no ano passado.