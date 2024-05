Quem foi Ana Paula Vieira, cantora que Morreu aos 27 anos em acidente com vereador em Rondônia?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 13:29 Para compartilhar:

Morreu neste domingo, 12, aos 27 anos, a cantora sertaneja Ana Paula Vieira. Ela sofreu um acidente com o namorado, o vereador Marcelo Stocco, em Rondônia. Marcelo também não resistiu. A informação foi confirmada pela prefeitura de Pimenta Bueno, onde o vereador cumpria mandato, no domingo.

“Marcelo Stocco, durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno”, disse um trecho da nota, compartilhada nas redes sociais. “Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música.”

No sábado, 11, a cantora havia se apresentado no Bodega Cacoal, casa noturna no município de Cacoal. O estabelecimento lamentou a morte. “Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e super especial que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz”, escreveu.

O prefeito de Cacoal, Adailton Furia, também lamentou o ocorrido. “Hoje perdemos um grande amigo, jovem e sonhador, vereador de Pimenta Bueno, Marcelo Stocco. No acidente, faleceu a namorada do Marcelo, a cantora Ana Paula”, disse.

Quem foi Ana Paula Vieira?

Ana Paula, além de cantora, se definia como influencer e farmacêutica nas redes sociais. Segundo a prefeitura de Ji-Paraná, também em Rondônia, Ana também trabalhava como servidora pública.

A artista fazia parte da dupla Márcio e Ana Paula, mas vinha divulgando um projeto para seguir carreira solo. Os dois fizeram um show de despedida da dupla no início do mês.

Ana costumava publicar registros do seu dia a dia e conteúdos de beleza. Em outubro, ela revelou quase ter perdido a voz pelo uso de cigarro eletrônico. “Nunca mais eu quero ver aquilo na minha frente. […] Ele alterou genericamente a minha corda vocal. O meu otorrino falou assim: ‘É possível que você nunca mais volte a cantar’. Eu tive que fazer acompanhamento com a fonoaudióloga”, disse a cantora em entrevista ao Verbalize PodCast.

Ao lado de Márcio, Ana Paula havia lançado três músicas autorais: Conta a Verdade, Só Vem e Chamou de Amor Perdeu, parceria com MC WK. Nos shows solo, a artista costumava cantar versões cover de grandes sucessos do sertanejo.