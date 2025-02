Quem foi a bispa Keila Ferreira, da Assembleia de Deus, que morreu aos 52 anos

A comunidade evangélica do Brasil está de luto pela morte da bispa Keila Ferreira, neste sábado, 1, aos 52 anos. Keila era mulher do bispo Samuel Ferreira, líder da Assembleia de Deus do Brás, zona leste de São Paulo. Ambos dividiam a liderança da igreja. A causa da morte não foi divulgada.

Líder respeitada, Keila Ferreira se destacou por sua atuação em diversas frentes, incluindo a presidência da Confederação de Irmãs Beneficientes Evangélicas Mundial (CIBEM), o Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo (Corafesp) e o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social (Ideas).

Nascida na cidade de Campinas (SP), Keila fortaleceu a presença das mulheres na denominação Assembleia de Deus, contribuindo com o crescimento da igreja. Também esteve à frente do Encontro Nacional de Esposas de Pastores (Enep).

Bacharel em Direito e em Teologia, Keila teve papel importante em diversos projetos sociais. A autora do livro Melhor do Que Ganhar Joias se notabilizava por pregações impactantes e liderança inspiradora.

Sua morte causou uma grande comoção, com manifestações de pesar de líderes religiosos, cantores evangélicos e políticos, entre eles, o presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, a bispa é caracterizada por ser uma “importante liderança das mulheres”.

Em dezembro de 2024, a bispa ministrou uma das últimas palestras de sua carreira no Congresso da Oração e Ação Feminino.

Ela deixa dois filhos: o pastor Manoel Ferreira Neto, e Marinna Ferreira, líder da frente jovem do Congresso da Oração e Ação Feminino no Estado de São Paulo (Corafesp).