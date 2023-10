Quem especular que não há sintonia entre Lula e Haddad vai perder dinheiro de novo, diz Padilha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 14:07 Para compartilhar:

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou nesta segunda-feira, 30, que haja falta de sintonia entre a equipe econômica, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na sexta-feira, 27, Lula disse que o déficit do ano que vem não precisa ser zero, como defende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A fala desagradou ao mercado financeiro, e o governo tenta agora reduzir danos.

Segundo Padilha, “quem especular que não há sintonia” entre o presidente e o ministro da Fazenda “vai perder dinheiro de novo”.

Ele declarou que a prioridade do governo até o final do ano é aprovar projetos no Congresso que ampliem a arrecadação e tragam equilíbrio macroeconômico e que esse esforço não é enfraquecido pela fala de Lula.

O presidente, afirmou o ministro, é contra projetos que tragam desequilíbrios na economia.

Na terça, 31, Lula deverá reunir líderes e presidentes de partidos aliados no que o governo chama de “Conselho da Coalizão”. Um dos temas da discussão, de acordo com Padilha, serão as medidas para aumentar a arrecadação.

O ministro também disse que há previsão de conversas com líderes do Senado por causa da reforma tributária. Segundo ele, o governo quer “fazer justiça” no sistema de impostos.

