Quem era Rodrigo 011, youtuber que morreu após manobra radical em avenida no Grande ABC

Rodrigo Ferreira, conhecido como Rodrigo 011, morreu no último sábado, 18, após um acidente de moto em Mauá, na Grande São Paulo. Com 239 mil seguidores no Instagram e 293 mil inscritos no YouTube, o influenciador digital era conhecido por vídeos de manobras radicais de motocicleta, dono de uma loja de peças e produtor de vídeos de “motovlog raiz”.

Segundo o site ABCD Jornal, ele trafegava pela Avenida João Ramalho quando perdeu o controle da sua moto, invadiu a pista contrária e foi atropelado por um veículo, morrendo na hora. Um homem de 26 anos que estava na garupa da moto foi socorrido para a Santa Casa de Mauá. O motorista do carro saiu ileso do desastre.

Assista ao último vídeo compartilhado no seu perfil:

