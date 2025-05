Quem era Pedro, filho de Gilberto Gil, que morreu aos 19 anos em grave acidente

No último sábado, 17, a cantora Preta Gil, de 50 anos, usou suas redes sociais para compartilhar uma homenagem ao seu irmão Pedro Gil, que completaria 55 anos. Pedro morreu em 1990, aos 19 anos. Ele era filho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, a Drão, e irmão de Preta e Maria Gil.

“Hoje, 17 de maio, aniversário do meu saudoso irmão Pedro. Ele se foi da Terra em 1990, mas permanece em mim de várias maneiras”, disse Preta Gil.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Preta Gil (@pretagil)

Quem era Pedro Gil?

Pedro Gadelha Gil Moreira, filho mais velho de Gilberto e Drão, nasceu em Londres durante o exílio do pai na Inglaterra, devido à ditadura militar, e cresceu cercado por muitos músicos e artistas — e também seguiu a carreira artística.

Pedro tocava bateria ao lado de seu pai. No Rock in Rio de 1985, apresentou-se com Gil, tocando bateria. Ele também tinha um projeto próprio: a banda Egotrip, na qual também tocava o instrumento.

O filho de Gilberto Gil morreu em decorrência de um acidente de carro. Em 1990, enquanto dirigia de São Paulo ao Rio de Janeiro, Pedro adormeceu ao volante, bateu em uma árvore e capotou o carro diversas vezes.

A família já homenageou Pedro várias vezes, em entrevistas e shows. Em 2022, no Rock in Rio, durante o show de seu pai, Preta Gil usou uma camiseta com uma foto de seu irmão tocando com Gilberto Gil no mesmo festival, em 1985.

Em 2024, Gilberto Gil falou sobre o filho no programa Conversa com Bial. “Eu tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, de o filho ir antes do pai. Isso é duro”, afirmou o músico.