Quem era o ex-candidato do PL morto em explosões na Praça dos Três Poderes

Da Redação com Ansa e Agência Brasili Da Redação com Ansa e Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-ansa-e-agencia-brasil/ 14/11/2024 - 8:29 Para compartilhar:

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que o homem morto nas explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, dono do carro que também explodiu no estacionamento entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Anexo 4 da Câmara dos Deputados.

O homem, que é natural de Santa Catarina, circulou durante o dia dentro da Câmara dos Deputados e fez ataques nas redes sociais ao STF, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional horas antes das explosões.

O responsável pelo ato chegou a ser candidato a vereador pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020 em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, mas recebeu apenas 98 votos e não se elegeu. Na ocasião, ele ele se candidatou com o nome “Tiü França”.

A Polícia Civil ainda confirmou que Wanderley alugou dias atrás uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal.

Explosão

Policiais militares fizeram uma varredura na Praça dos Três Poderes após duas explosões terem ocorrido perto do prédio do STF. A perícia também está no local.

O acesso de pedestres e carros à Esplanada dos Ministérios foi fechado em decorrência das explosões, que ocorreram por volta das 19h30.

Em nota, o STF disse que foram “ouvidos dois fortes estrondos ao final da sessão e os ministros foram retirados do prédio com segurança”. “Os servidores e colaboradores também foram retirados por medida de cautela”, acrescenta. O público que participava da sessão que analisava ação sobre letalidade policial em favelas foi retirado às pressas. As explosões foram ouvidas após o encerramento da sessão.