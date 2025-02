Quem era Michelle Trachtenberg, atriz de Gossip Girl, que morreu aos 39 anos

A atriz Michelle Trachtenberg, que ganhou fama internacional após participar da série ‘Gossip Girl’, morreu nesta quarta-feira, 26, aos 39 anos. Segundo informações do site americano New York Post, a artista foi encontrada por volta das 8h no One Columbus Place, um complexo de apartamentos de luxo em Nova York. A causa da morte não foi divulgada até a publicação desta matéria.

Quem era Michelle Trachtenberg?

Trachtenberg, que tinha 39 anos, nasceu na cidade de Nova York e começou sua carreira aos 3 anos.

A estreia de Michelle Trachtenberg na TV foi na série ‘The Adventures of Pete & Pete’, produzida pela Nickelodeon entre 1991 e 1996.

A atriz atuou em filmes como ‘A Pequena Espiã’, ‘Sonhos no Gelo’, ‘EuroTrip – Passaporte para a Confusão’, ’17 Outra Vez’ e ‘Buffy, a Caça-Vampiros’.

O papel de sucesso e destaque de Michelle Trachtenberg, sem dúvidas, foi a participação na série ‘Gossip Girl’, em que interpretou a problemática patricinha Georgina Sparks.