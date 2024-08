Quem é Yuyito Gonzalez, ex-vedete que assumiu namoro com Milei

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2024 - 16:09 Para compartilhar:

O presidente Javier Milei, da Argentina, assumiu o namoro com a ex-vedete Amalia Gonzalez, conhecida como Yuyito, de 64 anos, em uma publicação feita em seu perfil do Instagram durante o sábado, 24. A publicação foi compartilhada pela mulher, que escreveu: “Saída de sexta com meu namorado”.

A mulher é conhecida por ter sido uma vedete famosa durante os anos 1980 e iniciou uma carreira no teatro depois de participar de uma enquete do programa “La peluquería de Don Mateo”, de acordo com o “Clarín”. No mesmo período, Yuyito participou de inúmeros filmes, mas deixou de ser atriz após não se sentir mais confortável em fazer papéis como “garota sexy”.

A atual namorada de Milei chegou a ter um relacionamento com Guillermo Coppola, representante do ex-futebolista Diego Maradona, com quem teve uma filha. Atualmente, Yuyito apresenta um programa de variedades na TV argentina.

Entenda o caso

Os rumores de um romance entre o presidente e a ex-vedete começaram semanas atrás. Os dois causaram sensação no mês passado, no Teatro Colón, onde assistiram à ópera “Carmen”.

O casal voltou a ganhar as manchetes no último dia 13, quando deu o primeiro beijo em público, durante um evento no Palácio Liberdade, antes conhecido como Centro Cultural Kirchner. Um dia depois, Amalia confirmou em um programa de TV o que chamou de “romance” com o presidente.

Milei anunciou em abril o fim de seu relacionamento com a humorista e imitadora Fátima Florez, sua companheira desde meados de 2023.

O presidente argentino, que não tem filhos e nunca se casou, namorou entre 2018 e 2019 a cantora Daniela Mori.

