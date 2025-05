Quem é Wolney Queiroz, substituto de Lupi em Ministério da Previdência Social

Após Carlos Lupi pedir demissão do cargo de ministro da Previdência Social, quem assumirá a vaga é o ex-deputado Wolney Queiroz (PDT). O anúncio ocorreu durante esta sexta-feira, 2, após reunião entre o ex-chefe da pasta e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Wolney Queiroz é o atual secretário executivo da Previdência, identificado como o braço direito de Lupi. Ele já havia sido indicado pelo PDT como possível sucessor, mas os dirigentes temiam resistência justamente pelo fato de Wolney já fazer parte da administração que foi acusada de fraude pela Operação Sem Desconto.

+ Com Lupi, Lula já fez onze trocas em ministérios no mandato; veja quais foram

Quem é Wolney Queiroz

Pernambucano, Wolney nasceu no município de Caruaru e ocupa um dos cargos mais importantes dentro da Previdência, sentando na cadeira de secretário-executivo.

Exerce a função de deputado federal no estado de origem há três décadas, contemplando seis mandatos seguidos no mesmo partido (PDT). Ele é um dos poucos políticos que nunca mudou de legenda, possuindo o cargo de presidente estadual do PDT e grande atuação no diretório nacional da sigla.

Em 1995, foi escolhido vice-líder do PDT na Câmara e, em 1997, percorreu países do Cone Sul como membro do Parlamento Latino-Americano. Wolney também já presidiu as Comissões de Educação e Cultura; e Trabalho, Administração e Serviço Público.

O deputado atuou em defesa dos direitos do consumidor, contra o trabalho escravo e a retirada de direitos, inclusive representando o Brasil em diferente conferências internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em 2022, foi líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PL), junto a diversos representantes de blocos mais à esquerda.