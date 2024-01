Quem é Vanessa Lopes, influenciadora que desistiu do ‘BBB24’ após suspeita de surto

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/01/2024 - 18:20 Para compartilhar:

Game over! Na tarde desta sexta-feira, 19, a chance de levar o prêmio milionário do BBB24 para a casa chegou ao fim para a influenciadora Vanessa Lopes, que apertou o botão e pediu para deixar o reality show da TV Globo.

Assista ao momento da desistência de Vanessa Lopes:

Vanessa Lopes aperta o botão de desistência do #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/cjDMHYIql3 — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2024

“Não estou surpresa com nada”

Após o comportamento da famosa com falas desconexas chamar atenção nas redes sociais, seus pais se pronunciaram.

“O programa tem todo um processo e um cuidado com a saúde dos participantes. Há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão […] A gente está sempre em contato com o programa, com uma atenção muito grande. A Vanessa está sendo muito bem acompanhada”, declarou Alisson Ramalho, pai da influencer, que também garantiu que ela possui acompanhamento psicológico fora do reality.

Já Lica Lopes, a mãe, foi além e confirmou que ela também se comporta assim fora do confinamento.

“Ela é assim na vida real, muito pensativa. E ela está mais dentro do jogo do que muita gente. Ela está vivendo aquilo, levantando as teorias dela, quem é do bem, quem é do mal. Ela erra, ela acerta, isso é viver o “Big Brother”. Eu estou muito feliz, ela foi para lá, está vivendo, tem seus momentos, mas depois ela volta”, disse.

“Ela é assim na vida real. Não estou surpresa com nada, estou achando a participação dela incrível. Não está fazendo personagem, não está mostrando uma coisa que não é. Quem estiver preocupado com ela, eu agradeço muito, mas pode se preocupar com a sua vida”, alfinetou.

Suspeita de surto

Nos últimos dias, Vanessa Lopes teve falas e atitudes desconexas no BBB que levantaram a hipótese dela estar em “surto”. Nas redes sociais, alguns internautas ficaram divididos com o comportamento da morena: uns afirmaram que era tudo premeditado para chamar atenção no jogo, já outros acreditaram que Lopes estava mesmo enfrentando sério problemas psicológicos.

Depois das “teorias da conspiração”, a produção do programa chamou Vanessa ao confessionário para ser atendida por uma psicóloga, como informado por Tadeu Schmidt, na noite de quinta-feira, 18.

Quem é Vanessa Lopes?

A IstoÉ Gente te conta abaixo um pouco mais sobre a agora ex-BBB, que é um sucesso na internet e conta com milhares de seguidores em suas redes sociais. Confira!

Vanessa nasceu em Brasília em julho de 2021 e se mudou para Recife, no Pernambuco, aos 2 anos de idade. Seus país são empresários, e viajam bastante, o que fez a influencer conhecer muitos lugares do mundo desde cedo. Ela chegou no TikTok em julho de 2019, enquanto fazia faculdade de Publicidade e Propaganda. Durante a pandemia, ela começou a gravar dancinhas na rede social.

Os pais de Vanessa, Alisson Ramalho e Lica Liziane Lopes, a apoiam em sua carreira, inclusive eles também têm seus próprios perfis no TikTok, assim como sua irmã mais nova, Alicia. Vanessa e sua família já gravaram diversos vídeos juntos na internet.

Carreira na internet

Atualmente, a influenciadora tem 25,4 milhões de seguidores no TikTok e mais de 12 milhões no Instagram. Já no Youtube, seu canal tem 1,65 milhão de inscritos e nele ela apresenta semanalmente o podcast “Não é TPM”, juntamente com Fernanda Schneider, Gabriela Mag, Victória Collen, Isa Paoli e Vivi Wanderley.





Vida pessoal

O último relacionamento de Vanessa Lopes foi com o jogador de futebol e tiktoker Ricardo Rêgo. Os dois assumiram o namoro em junho de 2021. Mas, o relacionamento durou apenas seis meses, com idas e vindas, então terminaram devido à distância.

Após algum tempo depois do término de seu relacionamento com Ricardo, Vanessa revelou que teve um affair com o ator João Guilherme. No entanto, sua lista não parou por aí, conhecida como a rainha da pegação, Vanessa já ficou com Gabi Lopes, Nobru, Léo Picon, Pkllipe, Stéfani, Lara Silva e até Any Borges.

O nome de Vanessa ficou em alta na internet após ser vista com o surfista Gabriel Medina em um fim de semana. A influenciadora foi apontada como affair de Medina após a separação polêmica do surfista e a modelo Yasmin Brunet, que foram casados por um ano.

