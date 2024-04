Quem é Thullio Milionário, autor do hit ‘Casca de bala’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/04/2024 - 12:30 Para compartilhar:

Com um pouco mais que 16 milhões de visualizações no YouTube, em 200 mil vídeos no TikTok e no Top Viral Global do Spotify, o hit “Casca de bala”, composição de Flávio dos Teclados e interpretação de Thullio Milionário, é o novo viral das redes sociais através da hashtag #cascadebala.

A canção, que também já ganhou outra versão com o funkeiro MC Livinho, conta a história de dois melhores amigos que estão sempre juntos, não importando os desafios e aventuras. Ela faz parte do EP “A Cara das Vaquejadas 3.0”, lançado em março deste ano.

Conhecido como ‘rei das vaquejadas’, Thullio Milionário fez parte do grupo Milionários do Forró e já soma cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram e 466 mil inscritos em seu canal no YouTube.

Além disso, ele também tem outros dois projetos musicais lançados em 2023, o “A Cara das Vaquejadas 2.0” (2023) e “Som de Vaquejada”.

Ouça a música “Casca de bala”: