Quem é Susie Wilies, escolhida por Trump para ser a primeira mulher chefe de gabinete na história

Susie Wilies, de 67 anos, conhecida por sua postura discreta, disciplinada e estrategista, será a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete na Casa Branca. Por sua longa trajetória em campanhas políticas, Wilies teve um papel importante na eleição de Donald Trump e por isso foi a primeira escolhida para compor o próximo governo do republicano.

A função de chefe de gabinete consiste em gerenciar a equipe da Casa Branca, residência presidencial nos EUA, organizar o tempo e a agenda do mandatário e manter contato com outros departamentos do governo e do poder. Esse posto é considerado um dos maiores que tem influência sobre o presidente.

Quem é Susie Wilies?

Considerada uma das arquitetas da vitória de Trump, Wilies foi uma das gerentes de campanha do republicano. Filha do jogador de futebol americano e locutor esportivo Pat Summerall, Susie é natural da Flórida, estado onde teve um longo histórico de atuação como estrategista política.

Ela começou a sua carreira na vida pública em 1970, quando trabalhou no escritório do deputado Jack Kemp, em Washington. Depois, atuou na parte de planejamento da campanha de Reagan à Casa Branca.

Em seguida, Wilies voltou para a Flórida e assessorou dois prefeitos da cidade de Jacksonville e trabalhou para a deputada Tillie Fowler. Mais tarde, passou a se dedicar às campanhas eleitorais, sendo uma das responsáveis por ajudar o empresário Rick Scott a se eleger governador do estado.

No ano de 2016, Wiles dirigiu a campanha de Trump na Flórida, estado que ajudou o republicano conquistar a vitória para o primeiro mandato. Em 2018, ela auxiliou Ron DeSantis na disputa para o governo do estado. Os dois, no entanto, se desentenderam e DeSantis chegou a pedir para que a campanha de Trump em 2020 cortasse laços com Susie.

Wilies conseguiu ajudar Trump a controlar seus piores impulsos ao ganhar o respeito do agora presidente eleito e mostrar que ele se sairia melhor se escutasse os conselhos dela.