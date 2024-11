Quem é Susie Wiles, arquiteta da vitória e primeira indicada para gabinete de Trump

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 08/11/2024 - 8:31 Para compartilhar:

Com fama de discreta e disciplinada, estrategista será a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete; ela tem longa experiência em campanhas, e foi fundamental para a eleição de Donald Trump.A primeira escolha de Donald Trump para compor sua equipe no próximo mandato, que começa em 20 de janeiro, foi a da chefe de gabinete. O presidente eleito dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (07/11) Susie Wiles para assumir o cargo.

Ela é a primeira mulher nomeada para a função, que consiste em gerenciar a equipe da Casa Branca, organizar o tempo e a agenda do mandatário e manter contato com outros departamentos do governo e do poder. É considerado um dos cargos de maior influência sobre o presidente.

Considerada uma das principais arquitetas da vitória de Trump, Wiles foi uma das gerentes de campanha do republicano, ao lado do colega Chris LaCivita. Eles foram responsáveis por conduzir uma operação mais disciplinada para a terceira candidatura presidencial de Trump em comparação com suas campanhas anteriores.

"Se sairmos da sala depois de uma reunião e alguém deixar lixo sobre a mesa, Susie é a pessoa que vai pegar o lixo e vai jogá-lo na lata de lixo", descreveu LaCivita.

Em seu discurso após vencer a democrata Kamala Harris com grande vantagem, Trump chamou Wiles ao palco. "Susie é forte, inteligente, inovadora e é universalmente admirada e respeitada. Susie continuará a trabalhar incansavelmente para tornar os Estados Unidos grande de novo", disse o republicano. "Susie gosta de ficar nos bastidores", disse Trump, enquanto ela se posicionava na parte de trás do palco. "Nós a chamamos de 'donzela do gelo'."

Wiles tem 67 anos, é natural da Flórida, onde tem um longo histórico de atuação como estrategista política. Ela trabalhou na campanha presidencial de Ronald Reagan em 1980 e ajudou o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, a vencer as eleições em 2018.

Ela atuou como assessora sênior nas candidaturas de Trump de 2016 e de 2020. Ela também foi importante para limpar o nome de Trump, após a invasão do Capitólio por apoiadores do republicano em 6 de janeiro de 2021.

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump trocou quatro vezes o chefe de gabinete, que lutava para controlar o presidente, famoso pela indisciplina.

Trajetória na política

Filha do jogador de futebol americano e locutor esportivo Pat Summerall, Wiles começou a carreira no escritório em Washington do deputado Jack Kemp, de Nova York, nos anos 1970. Depois disso, trabalhou na campanha de Reagan e na Casa Branca, na função de planejamento.

Em seguida, Wiles foi para a Flórida, onde assessorou dois prefeitos de Jacksonville e trabalhou para a deputada Tillie Fowler. Depois, passou a se dedicar a campanhas eleitorais, sendo responsável por ajudar o empresário Rick Scott a se eleger governador do estado.

Ela dirigiu a campanha de Trump na Flórida em 2016, quando sua vitória no estado o ajudou a conquistar a Casa Branca. Em 2024, Trump também venceu no estado.

Em 2018, Wiles ajudou a eleger Ron DeSantis como governador da Flórida. Os dois, contudo, se desentenderam, e DeSantis chegou pedir que a campanha de Trump em 2020 cortasse seus laços com a estrategista.

Wiles acabou liderando a campanha primária de Trump contra DeSantis, que derrotou o governador da Flórida na escolha do candidato do partido.

Ela evita amplamente os holofotes e conseguiu ajudar Trump a controlar seus piores impulsos ao ganhar respeito do presidente eleito e mostrar que ele se saia melhor quando ouvia os conselhos dela.

Com sua escolha como chefe de gabinete, a estrategista política veterana passa de uma função de bastidores para uma posição de alto nível de conselheira do presidente.

sf/cn (AP, Reuters, ots)