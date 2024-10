Quem é Silvio Mendes, eleito prefeito em Teresina (PI)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 19:52 Para compartilhar:

Sílvio Mendes, de 75 anos, será o 55º prefeito de Teresina (PI) e volta à prefeitura da cidade após 12 anos. Pela União Brasil, concorreu e venceu a corrida eleitoral para prefeitura da cidade piauiense em coligação com PP e Republicanos. Seu vice é Jeová Alencar (Republicanos).

Natural de Campo Maior, ganhou notoriedade na política ao ganhar o cargo de prefeito da cidade pela primeira vez em 2004, solidificando-se como um um dos maiores nomes políticos de Teresina ao ser reeleito em 2008.

Silvio abandonou a prefeitura em 2010 para disputar o cargo de governador do estado, mas não conseguiu se eleger. Perdeu no segundo turno para Wilson Martins (na época pelo PSB). Em 2022, tentou novamente concorrer para governador. Foi a aposta de Ciro Nogueira, na época ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas a candidatura não vingou.

Mendes é médico pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e tem especialização em ortopedia e traumatologia pela USP (Universidade de São Paulo). Segundo sua biografia, já atuou como Secretário Municipal de Saúde de Teresina, durante as gestões de Wall Ferraz, Francisco Gerardo e Firmino Filho e já foi Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde por dois mandatos.