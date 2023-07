Quem é Sam Kerr, estrela da Austrália que pode perder a Copa do Mundo por lesão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 14:15 Compartilhe

A Austrália, sede da Copa do Mundo feminina junto com a Nova Zelândia, corre o risco de não ter a principal jogadora do país para a sequência do Mundial. A atacante Sam Kerr, de 29 anos, sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinamentos para a estreia do time na competição e deve ser cortada. Os médicos da Federação Australiana de Futebol vão reavaliar a condição física da atacante do Chelsea somente após o segundo jogo da fase de grupos. Sem a capitã e estrela da equipe, a seleção australiana venceu a Irlanda, por 1 a 0, nesta quinta-feira, diante de 75 mil torcedores.

A ausência de Kerr no primeiro compromisso da Austrália na Copa foi divulgada pela própria jogadora em suas redes sociais. Ela lamentou não poder estar em campo e se demonstrou esperançosa para retornar a tempo de ajudar o time no Mundial. “Queria compartilhar isso com todos, a fim de não haver distrações daquilo que viemos conquistar. Claro que amaria estar disponível para o jogo, mas não posso esperar para retornar à ativa nesta jornada que começa agora”, escreveu.

Aos 29 anos, Sam Kerr é uma das maiores estrelas do futebol australiano e sua influência na seleção feminina é comparada à de Tim Cahill, presente em quatro Copas do Mundo no masculino. Ela foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo em 2021 no prêmio The Best da Fifa, perdendo a disputa para a espanhola Alexia Putellas. A australiana também ficou com o terceiro lugar do prêmio Bola de Ouro em 2021 e 2022.

Contratada pelo Chelsea em 2019, Sam Kerr já conquistou uma série de troféus pela equipe de Londres. São três títulos da Super Liga Inglesa, duas taças de Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra. Em abril deste ano, ela se tornou a primeira jogadora nascida fora da Europa a fazer mais de 50 gols na Super Liga da Inglaterra. Pela seleção australiana, ela venceu a Copa da Ásia, quando tinha apenas 16 anos.

Recentemente, Kerr estampou a capa do jogo de videogame Fifa 23 ao lado de Kylian Mbappé, sendo a primeira mulher na história a estrelar o lançamento do game. Ao longo de sua carreira, a jogadora soma 63 gols em 120 jogos pela Austrália. Na Copa do Mundo da França, vencida pelos Estados Unidos em 2019, ela balançou as redes cinco vezes.

