Quem é Rodrigo Garro, meia do Talleres próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians

Em processo de reformulação para 2024, o Corinthians está próximo de anunciar a contratação do meia-atacante argentino Rodrigo Garro. Neste sábado, o pai do jogador “atravessou” o time do Parque São Jorge e comemorou o acerto compartilhando nas redes sociais uma imagem do filho vestindo a camisa alvinegra. A publicação é acompanhada da música “Quero Ser Feliz Também”, do grupo Natiruts.

Aos 25 anos, Garro é o principal jogador do Talleres e considerado um dos meio-campistas mais talentosos do futebol argentino. O atleta era observado por outras equipes e, segundo a imprensa local, o Corinthians precisou desembolsar cerca de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões) para sacramentar a negociação.

Rodrigo Garro deu os primeiros passos no futebol na Fundação Leo Messi, entidade que ajuda crianças carentes em diferentes frentes, inclusive por meio do esporte. Ele passou ainda pelo Atlético de Rafaela antes de chegar ao Instituto, clube da cidade de Córdoba pelo qual se profissionalizou. O meia foi contratado pelo Talleres em janeiro de 2022, assinando um contrato de três anos.

A temporada 2023 foi a melhor da carreira de Rodrigo Garro, com oito gols e nove assistências ao longo de 44 partidas – saiu do banco em duas oportunidades e foi substituído no segundo tempo em outras 23. Além da qualidade técnica, o meia se destaca pelo chute de fora da área e passes que deixam os companheiros na cara do gol. De acordo com a plataforma de estatísticas Sofascore, Garro terminou o Campeonato Argentino liderando nos quesitos passes decisivos (123), grandes chances criadas (23) e acerto de cruzamento (38%). Ele também foi um dos 11 eleitos para a seleção idela da competição.

Recente, o presidente eleito do Corinthians esteve na Argentina e em outros países da América do Sul para estreitar laços com equipes locais. Além de Rodrigo Garro, o clube paulista tem interesse no ala Benjamín Rollheiser, do Estudiantes-ARG. A diretoria também tem negociações encaminhadas com os equatoriano Diego Palacios, lateral do LA Galaxy-EUA, e do zagueiro Félix Torres, do Santos Laguna-MEX.

Ao mesmo tempo em que trabalha para fortalecer a equipe, o Corinthians também acerta a dispensa de outros jogadores. Os medalhões Renato Augusto, Gil e Giuliano não renovaram – enquanto o primeiro tem acerto com o Fluminense, os dois últimos foram anunciados pelo Santos. O volante Cantillo está retornando ao futebol colombiano e será jogador do Junior Barranquilla.

