Quem é Renato Duque, ex-diretor da Petrobras condenado na Lava Jato

Foi determinada nesta quinta-feira (18) a prisão do ex-diretor de serviços da Petrobras Renato Duque, condenado a 98 anos de reclusão de liberdade em sentenças relacionadas à Operação Lava Jato. A decisão foi proferida pela Justiça Federal do Paraná.

Quem é Renato Duque

Engenheiro, assumiu a direção de serviços da Petrobras em 2003 e ocupou o cargo por nove anos, até 2012 — pouco antes da petroleira ficar na mira de investigações por esquemas de corrupção.

No ano de sua saída, o TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que Duque deveria devolver R$ 975 milhões aos cofres públicos em decorrência de prejuízos causados à estatal nas refinarias Premium I e II, que não foram concluídas.

Em março de 2015, foi preso pela primeira vez no âmbito da Lava Jato. Como reportou o jornal Folha de S. Paulo, a Polícia Federal informou que o ex-diretor havia movimentado dinheiro depositado em contas no exterior. Na ocasião, Duque foi condenado a uma pena de 20 anos e oito meses por associação criminosa.

Ele passou cinco anos na cadeia, em Curitiba, até ter a liberdade concedida por decisão do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em março de 2020.

Entre a prisão e a liberdade, o ex-diretor voltou a ser condenado em outros processos movidos contra ele — ao menos 12, no total — por corrupção passiva, corrupção e lavagem de dinheiro com base nas investigações da Lava Jato. Somadas, as condenações chegam aos 98 anos de reclusão.

O site IstoÉ tentou localizar a defesa de Renato Duque, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto à manifestação.