Quem é quem no estrelado elenco de ‘Arca de Noé’, a mais cara animação brasileira

“Arca de Noé”, considerada a maior animação brasileira de todos os tempos, estreia nesta quinta-feira, 7. O longa é inspirado nos discos “Arca de Noé 1 e 2”, que transformaram os icônicos poemas de Vinicius de Moraes em músicas do imaginário popular.

O longa foi idealizado por Suzana de Moraes, filha mais velha do poeta. A produção de “Arca de Noé” levou anos de aperfeiçoamento e contou com o apoio do estúdio indiano Symbiosys para a animação em 3D do filme. Ao todo, o orçamento foi de US$ 6,3 milhões.

O tamanho do projeto também pode ser refletido no elenco estrelado da animação. Grandes nomes do cinema e da TV brasileira foram convidados pelo próprio diretor, Sérgio Machado, para dar vida aos animais da famosa história bíblica.

“Arca de Noé” tem como personagens principais os ratinhos Tom (Marcelo Adnet) e Vini (Rodrigo Santoro), homenageando Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Além do humorista e do cineasta, outras estrelas dublam os animais da arca.

Confira:

Alice Braga

A Angélica de “Cidade de Deus”, vive Nina, uma ratinha que vai enfrentar os grandes predadores apesar de seu pequeno tamanho. Corajosa e assertiva, Nina é uma importante chave para a sobrevivência dos mais fracos na arca.

Julio Andrade

Dono de três prêmios APCA, o ator dá voz a Noé, o personagem Bíblico que recebeu de Deus, a mensagem do diluvio que acometeria a Terra. É o responsável pela construção da Arca.

Bruno Gagliasso

Na trama, o ator é a pequena andorinha Kilgore. Dono de um forte senso de obediência, o personagem se apaixona por uma grande baleia, interpretada por Débora Nascimento, que será peça chave para o desfecho do filme.

Ingrid Guimarães

Um dos maiores nomes do cinema brasileiro, a atriz dubla a pomba Sônia, que será responsável por procurar terra firme o final da animação.

Lázaro Ramos

O ator interpreta Baruk, um leão egocêntrico que deseja controlar todos os animais pelo medo. Anteriormente, Lázaro já havia trabalhado na dublagem do personagem principal de “O Grinch”.

“Arca de Noé” ainda tem outras celebridades que integram o grupo de dubladores. Gregorio Duvivier (Alfonso), Giovanna Ewbank (Serpente fêmea e AMY), Eduardo Sterblitch (Gorila e Pinguim), Heloisa Périssé (Furona), Marcelo Serrado (Elefante), Débora Nascimento (Baleia), Chico César (Bode), entre outros.

A canção final do filme, “Menininha”, é interpretada pela neta de poeta, Mariana de Moraes a pedido de Susana, idealizadora da animação.

Sinopse – Tom, um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini, um poeta romântico e sonhador, são uma dupla carismática e caótica de ratos. Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Tom consegue entrar, mas Vini fica para fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa e a boa sorte do destino para se juntar ao amigo. Durante a viagem, brigas por território e alimentos se instauram, deixando os animais mais fortes contra os mais fracos. Surge a ideia de um concurso de música, que vira o maior objetivo de todos eles e que faz Tom e Vini, os verdadeiros músicos dali, se destacarem e serem requisitados.