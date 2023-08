Quem é Pavinatto? Demitido da Jovem Pan após se recusar a pedir desculpas para desembargador

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 24/08/2023 - 10:05 Compartilhe

Na noite de terça-feira, 22, o jornalista Tiago Pavinatto foi demitido da ‘Jovem Pan’, onde apresentava o programa ‘Linha de Frente’ e era comentarista de ‘Os Pingos nos Is’. A demissão aconteceu devido Pavinatto se recusar a pedir desculpas ao desembargador Airton Vieira, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), após chamá-lo de “vagabundo e tarado” durante uma atração.

As ofensas de Pavinatto contra o desembargador foram proferidas na segunda-feira, 21. O xingamento do apresentador aconteceu logo após uma decisão que inocentou um acusado de estupro contra uma menina de 13 anos.

Após a declaração do comunicador, a direção da Jovem Pan pediu para que ele se desculpasse, o que acabou não acontecendo. Além de não atender ao pedido da empresa, Pavinatto ainda se exaltou ao comentar o episódio.

“A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Airton Vieira e eu não vou fazer. E eu deixo claro aqui: eu não vou fazer uma retratação para uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo, e ainda chama a vítima, de 13 anos de idade, de vagabunda”, começou Pavinatto.

“Eu me nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente a me retratar. Eu não vou fazer, me desculpem. Não tem mais clima. Falar de criança acaba comigo. Espero que amanhã eu volte pra cá”, finalizou.

A IstoÉ Gente foi procurar saber mais sobre Tiago Pavinatto e te conta abaixo!

Quem é Tiago Pavinatto? Tiago Pavinatto é professor, doutor, mestre e graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo do Largo São Francisco (USP);

Ele já foi colunista do jornal Estado de S. Paulo e faz parte do elenco da série “Investigação Criminal: Crimes Perversos”, do AXN Brasil e disponível na Amazon Prime;

Em seu perfil no Instagram, ele tem 1 milhão de seguidores. Ao fazer uma publicação na rede social, se definiu como “gay e de direita”;

Pavinatto tem livros publicados e ministra cursos — online e presenciais — no Instituto Roccasecca, onde também é diretor-fundador;

Ele foi coautor de “Direito eleitoral contemporâneo” (2018), e lançou o próprio livro, “A condição do fanático religioso”, em 2019;

Em 2020, Tiago Pavinatto tentou se eleger vereador da cidade de São Paulo pelo partido Patriota. Na ocasião, teve 3.298 votos nominais e ficou como suplente do cargo.

