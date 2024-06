Quem é pastor que foi expulso por judeus após pregar no Muro das Lamentações

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2024 - 12:46 Para compartilhar:

O pastor Alan Chaves repercutiu nas redes sociais após ser expulso do Muro das Lamentações, ponto religioso judeu de Israel, por pregar a Bíblia no dia 23 de junho. O homem alega, por meio de publicações no Instagram, que foi zombado e perseguido por “falar de Jesus”.

Nas imagens, é possível ver o pastor, vestido de roupa social e com a Bíblia em mãos, exclamando sobre Jesus e mostrando o livro sagrado cristão antes de ser cercado por pessoas cantando e exibindo escrituras judaicas.

Confira o vídeo:

No Instagram, Alan Chaves acumula 28 mil seguidores, além de também compartilhar conteúdos de cunho religioso em seu canal no YouTube. Nas redes sociais, o pastor publica vídeos pregando sobre a Bíblia e Jesus em vários locais públicos. Inicialmente, o homem aparecia em locais de São Paulo, como a Praça da Sé e a Avenida Paulista.

Entretanto, o pastor também passou a pregar no que ele chama de “Viagens Missionárias” nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal e Israel, país alvo da polêmica. Em uma de suas postagens na Europa, Alan Chaves aparece em uma praça exclamando que o continente deve “escapar do Inferno e abandonar sua idolatria”.