Quem é Oruam, rapper que pediu liberdade de Marcinho VP no Lollapalooza

O rapper Oruam, de 22 anos, se apresentou no palco do Lollapalooza 2024 neste domingo, 24, ao lado de TZ Coronel. Para aproveitar a visibilidade, o artista protestou a favor do pai, Marcinho VP, líder do CV (Comando Vermelho).

Para a apresentação, Oruam usou uma camiseta estampada com o rosto do pai e a palavra “liberdade”. Marcinho VP está preso desde 1996, cinco anos antes de o filho nascer. Ele foi condenado a 44 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídios. Mesmo em um presídio de segurança máxima no Paraná, ainda é apontado como atual líder do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Quem é Oruam?

Filho de Marcinho VP, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, nasceu em 2001 e cresceu no morro do Alemão, no Rio de Janeiro.

Ele passou a ter visibilidade no cenário musical em 2021 e, em janeiro de 2022, assinou com a Mainstream Records. Em setembro daquele ano, Oruam participou de “Poesia Acústica 13” e conquistou ainda mais fãs.

Sucesso nas redes sociais, onde compartilha sua rotina e trabalho, Oruam coleciona 7,9 milhões de seguidores no Instagram. Ele tem colaborações com artistas como Ludmilla, MC Ryan SP e MC Daniel, além de também ter participado de “Poesia Acústica 15”.

Em dezembro de 2023, Oruam mostrou que eternizou na pele um retrato de Marcinho VP, seu pai. O artista também tatuou uma foto de Elias Maluco, criminoso condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, a quem Oruam chama de “tio”.

