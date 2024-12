Quem é o youtuber de direita que foi proibido de frequentar aulas da UnB por dois meses

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 12:06 Para compartilhar:

O youtuber Wilker Leão de Sá foi suspenso de duas disciplinas do curso de História da UnB (Universidade de Brasília) por 60 dias após determinação expedida nesta quinta-feira, 12, pela reitora da instituição de ensino, Rozana Naves. O influenciador tem 885 mil seguidores e ganhou notoriedade após chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “tchutchuca do Centrão”.

Wilker Leão é cabo da reserva do Exército e advogado. Durante a gestão de Bolsonaro, o influenciador aparecia em vídeos questionando eleitores do ex-presidente sobre as contradições do político com uma retórica similar a do ex-deputado estadual Arthur do Val (União Brasil), conhecido como Mamãe Falei.

O youtuber entrou para o MBL (Movimento Brasil Livre) em agosto de 2022. Leão também é defensor do porte de armas para cabos e soldados da reserva e o direito à sindicalização da categoria. O criador de conteúdo afirma que as experiências com Direito Militar e a política interna do Exército lhe permitiram adentrar em temas polêmicos e relevantes.

Em fevereiro de 2023, o influenciador se envolveu em uma discussão com o deputado Randolfe Rodrigues (PT-AP). Na ocasião, o parlamentar tomou o celular da mão do criador de conteúdo após ser questionado sobre terrorismo e assédio político.

No canal do YouTube, Wilker Leão começou a divulgar imagens das aulas que frequenta na UnB com a promessa de combater uma suposta doutrinação nas universidades. O influenciador alegou que escolheu cursar História por ser “um dos cursos que a esquerda mais dominou com narrativas ideológicas”.

Em seus vídeos, Leão questiona as informações passadas por professores durante as aulas e grava sem autorização suas discussões com docentes e colegas de classe. Após ser suspenso por dois meses, o influenciador declarou nas redes sociais ser vítima de perseguição e de autoritarismo por parte da UnB.

No documento enviado ao youtuber pela universidade, a instituição pontuou que as ações de Leão durante as aulas “ocasionam prejuízo ao regular andamento de disciplinas” e aos estudantes matriculados.

*Com informações do Estadão