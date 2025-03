Quem é o trompetista que tocou marcha fúnebre durante pronunciamento de Bolsonaro

O músico Fabiano e Silva Leitão Duarte, conhecido como “TromPetista”, foi o responsável por tocar a marcha fúnebre durante um pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL) realizado nesta quarta-feira, 26, na saída do Senado, depois da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que tornou o ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado.

Nas redes sociais, circulam as imagens do momento em que Bolsonaro percebe o toque do trompete e ironiza a situação. “Saudade do meu tempo de quartel”, pontuou o ex-presidente, que ficou em silêncio e pediu para os repórteres esperarem a música terminar.

Confira vídeo:

Trompetista toca ‘Marcha Fúnebre’ e interrompe coletiva de Bolsonaro pic.twitter.com/psKDkn3dRJ — Rede Onda Digital (@redeondadigital) March 27, 2025

O “TromPetista” tem 45 anos e concorreu ao cargo de Deputado Distrital do Distrito Federal nas eleições de 2022 pelo PT. Na ocasião, o homem declarou R$ 44,4 mil em bens, resumidos a um carro e uma poupança com R$ 238. Durante a disputa eleitoral daquele ano, Leitão se tornou suplente e recebeu pouco menos de cinco mil votos.

Em entrevista ao “UOL” após tocar a marcha fúnebre, o músico se disse militante do governo Lula e afirmou estar celebrando a decisão do STF. “Nesse País ainda há Justiça”, declarou Leitão, acrescentando que tocou a marcha fúnebre como um recado dos mortos e torturados pela Ditadura Militar.

Em 2021, Leitão foi preso ao tentar impedir um desfile de veículos blindados da Marinha, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), entrando na frente de um tanque. Na ocasião, o músico foi detido e liberado logo em seguida.