Quem é o senador do PT que votou contra ‘saidinha’ e foi na contramão do governo

O Congresso Nacional derrubou, na terça-feira, 28, os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o projeto que trata da saída temporária de detentos, conhecida como “saidinha”. O único senador do PT que votou na contramão do governo federal foi Fabiano Contarato (ES).

O parlamentar destacou que resolveu não apoiar a decisão do presidente porque não acha razoável a quantidade de benefícios já existentes ao presidiários, pois já passam a “certeza de impunidade” aos familiares de vítimas de homicídios.

Por 314 votos a 126, os deputados decidiram retomar o texto original aprovado na Casa. Já no Senado, 51 resolveram acompanhar contra a posição da Câmara, enquanto 11 votaram a favor da “saidinha”.

Quem é Fabiano Contarato?

Fabiano Contarato formou-se em direito pela Universidade de Vila Velha e atuou como delegado de polícia por 27 anos. Em 2018, ele foi eleito senador pelo Espírito Santo pela Rede Sustentabilidade, como o primeiro parlamentar homossexual da legenda.

No ano de 2021, ele deixou o partido e filiou-se ao PT. Entre 2022 e 2023, atuou como líder da sigla no Senado.

O senador é homossexual, casado, tem um filho e uma de suas pautas é a defesa do casamento LGBT.

*Com informações do Estadão Conteúdo