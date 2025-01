Quem é o piloto de helicóptero que caiu em São Paulo

O piloto Edenilson de Oliveira Costa é um dos sobreviventes do helicóptero que caiu na noite de quinta-feira, 17, na cidade de Caieiras, região metropolitana de São Paulo.

Além dele, a menina Betinha Feldman, de 11 anos, foi resgatada com vida. Ela é filha do casal André Feldman e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, que morreram no acidente.

+ Duas pessoas morrem em queda de helicóptero; piloto e criança são resgatados com vida

+ Piloto de helicóptero e menina passaram a noite em mata até serem resgatados

+ Dono de empresa de apostas e esposa morrem em queda de helicóptero

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero motor turboeixo, EC 130B4 Prefixo PRWVT, saiu da base sentido Americana, e por volta de 20h34 perdeu o sinal de GPS.

Em entrevista à TV Globo, o sargento Pelegrini, do Helicóptero Águia da PM, disse que o piloto estava bastante abalado e, assim que foi resgatado, pediu água.

Quem é o piloto?

Edenilson de Oliveira Costa é natural de Dourados. Atualmente, reside em Paulínia, no interior de São Paulo, com a esposa e duas filhas. Ele possui formação em Enfermagem pela Faculdade de Jaguariúna. Segundo seus registros profissionais, ele atua como piloto de helicópteros desde 2009, tendo trabalhado na área em Brasília (DF).

O Cenipa (Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) é o responsável por investigar as causas da queda do avião.