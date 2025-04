Quem é o pastor mirim que ficou famoso nas redes sociais e foi proibido de pregar

O nome do pastor mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, que tem viralizado nas redes sociais, foi envolvido em uma polêmica: ele não poderá pregar nas igrejas por tempo indeterminado. O Conselho Tutelar afirmou que o jovem deverá se afastar das redes sociais e retornar às aulas presenciais na escola, além de ter os eventos marcados cancelados.

De acordo com informações do portal Assembleianos de Valor, divulgadas na terça-feira, 29, Érica e o pastor Marcinho Silva, pais do menino, se reuniram com o órgão competente e tomaram a decisão, que é resultado das repercussões negativas.

Recentemente, Miguel Oliveira foi bastante criticado ao rasgar supostos laudos médicos em uma de suas pregações, afirmando ter curado uma mulher do câncer. “Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia”, disse na gravação que viralizou. Na ocasião, o público detonou o rapaz: “Tão jovem e já aprendeu o caminho da enganação, brincando com a fé alheia.”

O pai do garoto contou ao portal que, de início, o filho não aceitou a decisão de cancelar as pregações. Em relação ao número de faltas nas aulas on-line, Marcinho disse que sempre cobrou a volta do filho às aulas presenciais.

Quem é o pastor mirim?

Supostos milagres, revelações, promessas de cura de câncer e a proibição de fazer cultos. A reportagem da IstoÉ Gente conta tudo o que se sabe sobre Miguel Oliveira, conhecido como “pastor mirim”, que viralizou nas redes sociais.

Aos 15 anos de idade, Miguel Oliveira tem ganhado fama nas redes sociais com pregações sobre supostos milagres, revelações e promessas de cura. Natural de Carapicuíba, no interior de São Paulo, Miguel diz ter sido escolhido para uma “missão” religiosa, realizando pregações por todo o país. Ele participa de eventos religiosos Brasil afora e é convidado frequente em podcasts, emissoras de rádio e TV.

Atuando na Assembleia de Deus Avivamento Profético, Miguel alega ter curado uma mulher com leucemia. Em um vídeo que circula na web, ele aparece rasgando exames médicos de uma mulher em prantos, enquanto grita: “Eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue e eu curo a leucemia.”

“Quero agora quatro pessoas aqui no altar para doar R$ 1 mil. A velocidade com que você vem é a velocidade com que o milagre será realizado”, diz o jovem, que, além de pedir Pix em troca de bênçãos, afirma ter nascido surdo e mudo, e que teria sido curado por um milagre aos 3 anos.

Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, Miguel tem sido chamado de “anticristo”, “herege” e “profeta do demônio”. O garoto também é acusado de exigir doações em dinheiro em troca de bênçãos. Em uma de suas pregações, ele pede R$ 1 mil aos fiéis.

Os vídeos de Miguel dividem opiniões entre os fiéis. Alguns o criticam duramente, alegando exploração da fé alheia e apontando possíveis encenações. Essa última tese ganhou força após o pastor misturar palavras em inglês durante uma das pregações, em uma possível tentativa de impressionar o público com uma suposta manifestação de línguas desconhecidas.

Apesar da onda de críticas, Miguel recebeu apoio de figuras públicas, como o influenciador Pablo Marçal. Durante uma palestra, Marçal comentou sobre a perseguição que o adolescente enfrenta e revelou ter enviado uma mensagem direta para ele: “Segura o tranco!”.