Quem é o ministro que será relator de processo que pode cassar o mandato de Moro

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 16/04/2024 - 13:11 Para compartilhar:

O ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Floriano Azevedo será o relator do processo que pode cassar o senador Sergio Moro (União Brasil – PR) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme divulgado pela coluna da Bela Megale de O Globo e confirmado pela ISTOÉ.

Vale destacar que Azevedo está alinhado om Alexandre de Moraes, presidente da corte, que inclusive teria articulado para sua nomeação no tribunal eleitoral em 2023. Ele é seu amigo e colega de docência na USP (Universidade de São Paulo).

+ TRE do Paraná mantém mandato de Sergio Moro

Azevedo foi empossado em 30 de maio do ano passado com André Ramos Tavares. Eles foram nomeados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desta maneira, o ministro ligado a Moraes tem chance de se posicionar contra Moro, que garantiu a vitória por 5 a 2 em primeira instância no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, quando o recurso não tinha sido levado ao TSE.

Floriano Azevedo é o relator também no processo que analisa a cassação do senador Jorge Seif (PL-SC) no TSE e que deve ser julgado nesta terça-feira, 16.

Floriano de Azevedo Marques

O ministro tem 54 anos e é natural da cidade de São Paulo. Ele tem uma carreira de três décadas na área acadêmica e na advocacia.

Azevedo é doutor e livre-docente em direito pela USP, professor titular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e membro do corpo docente permanente do programa de pós-graduação em Direito da Regulação da FGV (Fundação Getúlio Vargas) no Rio de Janeiro.