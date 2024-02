Quem é o militar que desmaiou em operação da PF e foi exonerado de comando do Exército

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/02/2024 - 12:29 Para compartilhar:

O tenente-coronel Guilherme Marques Almeida foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal no dia 8 de fevereiro para apurar tentativa de golpe de Estado. No momento em que os agentes bateram à sua porta, o militar passou mal, desmaiou e precisou ser socorrido às pressas.

Após o ocorrido, o Exército Brasileiro divulgou por meio do DOU (Diário Oficial da União) a exoneração de Guilherme, que deixou o comando do 1° Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia (GO), e do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que também foi alvo da ação da PF e foi removido do posto de comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus (AM).

Quem é o tenente-coronel Guilherme Marques?

Tanto Guilherme Marques quanto Hélio Ferreira são citados no relatório da PF que embasou a operação como integrantes de um “núcleo de desinformação e de ataques ao sistema eleitoral”. A organização do grupo serviria para “estimular seguidores a permanecerem na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas, no intuito criar o ambiente propício para o golpe de Estado”.

No decorrer das investigações, o nome de Guilherme aparece ao lado de Mauro Cesar Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Segundo a corporação, o tenente-coronel mantinha contato com Mauro Cid para elaborar estratégias para questionar a lisura do sistema eleitoral e teria se colocado à disposição para disseminar fake news sobre o assunto. Depois, ele supostamente comemorou a criação de um site em Portugal para divulgar informações falsas que haviam sido retiradas do ar no Brasil.

No dia 19 de janeiro deste ano, Guilherme foi nomeado pelo comandante do Exército, o general Tomás Paiva, para chefiar o batalhão de Goiânia. Antes disso, no ano de 2022, atuou no Comando de Operações Terrestres do Exército, como auxiliar do general Estevam Theophilo. Em novembro de 2023, ele recebeu um salário bruto de R$ 27.417,60.

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Guilherme atuou como instrutor na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Além disso, cursou pós-graduação em Big Data aplicado ao Marketing na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

*Com informações do Estadão Conteúdo

