Quem é o médico do ES que está em estado vegetativo na UTI após infarto ao ajudar vítimas da chuva no RS

O médico anestesista Walter José Roberte Borges, de 50 anos, natural de Linhares, norte do Espírito Santo, está internado em estado vegetativo após sofrer um infarto enquanto ajudava vítimas de enchentes na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Walter viajou com um grupo de médicos ao estado gaúcho devido ao aumento de demanda por profissionais da saúde por conta das inundações em diversas cidades.

Quem é o médico?

O site do CFM (Conselho Federal de Medicina) informa que Walter possui inscrições ativas nos conselhos regionais de Mato Grosso e São Paulo. No Espírito Santo, seu primeiro registro é de 2017.

O médico tem dois filhos, de 8 e 12 anos, e mora em Vila Velha, na Grande Vitória (ES), onde tem uma clínica com a esposa, que atua como dentista.

Agora a família do profissional tentar levá-lo de volta ao Espírito Santo para ter uma melhor análise do quadro e estar acompanhado da família, mas isso depende de autorização que ainda não foi concedida.