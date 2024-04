Quem é o marido da Letícia Birkheuer, acusado de agredir a atriz na frente do filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 10:49 Para compartilhar:

Atenção! Esse texto contém informações sensíveis sobre violência doméstica, abusos sexuais e psicológicos. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por isso, denuncie! DISQUE 180.

No domingo, 31, a atriz e apresentadora Leticia Birkheuer gravou um vídeo nas suas redes sociais para esclarecer uma nota que saiu na mídia recentemente. A publicação dizia que o empresário Alexandre Furmanovich, seu ex-marido, com quem ficou de 2011 a 2013, a agrediu. Segundo ela, a situação aconteceu em um restaurante, na presença do filho do casal, João Guilherme.

“Eu, infelizmente, fui agredida em um restaurante, em um lugar público, pelo pai do meu filho. É uma sensação, muito triste. Vim aqui falar com todas as mulheres que passam por isso: ‘Não se calem, denunciem, procurem ajuda, procurem falar com a delegada de polícia, denunciem o agressor. Porque isso não pode ficar impune. E fui agredida na frente do meu filho, que ainda é muito pior, porque a criança não tem necessidade de passar pelo que passou. É muito, muito triste”, disse ela no vídeo.

No texto da legenda do post, Leticia relata a cena e fala sobre a medida protetiva que acionou.

“Nesse momento, em respeito às milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, preciso fazer esse relato. Nenhuma mulher deve ser agredida, violada ou ameaçada. Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante. A violência contra nós mulheres não para. Meu ex-marido, pai do meu filho gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve.”

Quem é Alexandre Furmanovich?

Alexandre Furmanovich é filho de uma designer de joias de luxo, Silvia Furmanovich, e participa ativamente dos lançamentos das linhas. No site, é possível encontrar artigos valendo até R$60 mil.

No Instagram, o empresário tem cerca de 37.7 mil seguidores e 7.915 postagens. Nenhuma delas é algum pronunciamento sobre a denúncia da atriz. A maioria dos seus conteúdos é sobre as campanhas de jóias, viagens, encontro com amigos e poucos registros com o filho.

