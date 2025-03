Quem é o mais ‘fofoqueiro’ do BBB 25? E quem é o maior alvo das conversas?

O Quarto do Vidro é uma das dinâmicas mais populares do Big Brother Brasil e não podia ser diferente para essa nova edição – em 2025, ele ganhou o nome de A Vitrine do Seu Fifi.

Sendo um dos únicos momentos em que os brothers e as sisters podem interagir com o “mundo de fora”, várias polêmicas acabam surgindo da brincadeira, com fãs revelando os segredos de outros competidores.

Com essas informações privilegiadas, qual será o mais novo alvo da fofoca da casa do BBB 25? E quem é o mais fofoqueiro? Os dados foram levantados pelo Estadão em parceria com a Cast Insights.

Eva e Renata foram as participantes que mais falaram sobre outros competidores na casa. Eva chegou a mencionar o nome de alguém na casa quase 4 mil vezes desde o fim do Quarto de Vidro. Entre os nomes que mais saíram de sua boca estão Vilma e Guilherme – e seu próprio nome.

Renata também integra a lista de maiores alvos de fofoca na casa, junto com Vilma. Somados, os nomes das sisters foram citados mais de 6 mil vezes desde o fim da dinâmica.

Entre os competidores que mais “fofocaram” sobre as sisters estão vários membros do grupo “Pipoca”, como Eva, Maike e a até mesmo a Renata, que comentou sobre a Vilma 558 vezes. Do grupo “Camarote”, os que mais fofocaram sobre as duas foram Daniele e Vitória.