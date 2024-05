Quem é o jogador que renovou com o City e tem mais títulos do que jogos pelo clube

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 13:06 Para compartilhar:

O Manchester City tem empilhado títulos ao longo dos anos. A conquista mais recente foi no domingo, quando fez história e se tornou tetracampeão do Campeonato Inglês. Há, ainda, o triunfo inédito da Liga dos Campeões, que ficou com o time comandado por Pep Guardiola na temporada passada.

É inegável que o técnico espanhol tem muito mérito em todas essas taças levantadas recentemente. No entanto, o estrelado treinador também foi o responsável pela contratação daquele que se tornou protagonista de números curiosos no clube: o goleiro inglês Scott Carson, de 38 anos, que disputou apenas dois jogos nos últimos cinco anos. Mesmo assim, ele teve seu vínculo renovado com o Manchester City por mais uma temporada.

O goleiro chegou ao clube em 2019 em contrato de empréstimo junto ao Derby County e assinou em definitivo em 2021. Carson é, atualmente, a terceira opção entre os goleiros disponíveis. Mas, apesar de atuar pouco, pode se vangloriar de ser um dos jogadores do elenco com mais títulos na equipe.

O atleta esteve com o grupo em sete conquistas no período. “Estou ansioso por mais uma temporada como parte desse time incrível do City. Espero poder continuar a ajudar nossos goleiros a terem o melhor desempenho enquanto lutamos por ainda mais troféus”, disse ele nos canais oficiais do clube inglês.

Carson estreou com a camisa do Manchester City em maio de 2021, quando atuou nos 90 minutos da vitória diante do Newcastle por 4 a 3 no Campeonato Inglês. A segunda partida só veio em março de 2022, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no empate em 0 a 0 no jogo com o Sporting. Na ocasião, o goleiro substituiu o titular Ederson por 17 minutos. Assim, o jogador esteve em campo pela equipe 107 minutos no total.

“Scott tem sido importante para o nosso sucesso nas últimas temporadas, apoiando seus companheiros de equipe e treinando duro como parte de nossa excelente unidade de goleiros. Estamos muito satisfeitos por ele ter concordado em estender seu contrato. Espero que ele possa ajudar o elenco e estar pronto quando for chamado a campo na temporada 2024/25”, destacou o diretor de futebol do clube, Txiki Begiristain.

A importância do goleiro fora das quatro linhas também é enfatizada por Guardiola. “As pessoas talvez não saibam, mas ele é um verdadeiro líder”, afirmou o técnico após o jogo de estreia de Carson contra o Newcastle.

Em outro momento, depois da partida contra a equipe portuguesa pela Liga dos Campeões, o treinador voltou a elogiar o jogador. “Ele é muito importante para nós nos bastidores. As pessoas escutam quando ele fala”, disse Guardiola.

No futebol inglês, Scott Carson também tem passagens pelo Leeds United, Liverpool, Sheffield Wednesday, Charlton Athletic, Aston Villa, Wigan Athletic e West Bromwich. O goleiro tem ainda o Bursaspor, da Turquia, no currículo, e foi um dos convocados pelo técnico Sven-Göran Eriksson para defender a seleção inglesa na Copa do Mundo da Alemanha em 2006.